Quanto custa viajar para Paris e como economizar

17/02/2020 | 16:18



Paris é um dos destinos mais procurados da Europa – anualmente, a capital francesa é visitada por cerca de 80 milhões de viajantes estrangeiros. Quem já conheceu a Cidade Luz sabe que esse fluxo de turistas não é sem motivo. Viajar para Paris é uma experiência encantadora, que costuma fazer parte das melhores lembranças de viagens de boa parte das pessoas que a visitam.

Se conhecer Paris está nos seus sonhos. este post é para você! Descubra quanto custa viajar para Paris e confira nossas dicas para tirar esse objetivo do papel e pagando menos.

Quanto custa viajar para Paris?

Em média, viajar para Paris, na baixa temporada (inverno europeu), custa R$ 3 mil (ida e volta). Já na alta temporada (verão europeu), as passagens de ida e volta podem chegar até R$ 5 mil.

Os valores das hospedagens também sofrem fortes oscilações de acordo com a época do ano. Na baixa temporada, é possível encontrar hotéis de qualidade razoável com diárias de até R$ 200. Na alta, os valores sofrem um aumento considerável e as diárias em hospedagens mais simples podem chegar a R$ 400.

Se economizar em sua viagem é importante para você, considere optar por uma hospedagem alternativa, como hostel ou Airbnb.

Como economizar em uma viagem para Paris

Além de optar por hospedagens mais baratas, existem outras formas de economizar em uma viagem para Paris. Confira:

Evite comprar passagem aérea na alta temporada. Viaje na baixa temporada ou, se não gostar do frio, vá antes ou logo após o período de verão europeu. Para te ajudar a escolher a melhor época, no site da Air France, você ainda consegue conferir as oscilações de preço de passagem, além de diversas outras rotas. Aposte em uma bagagem minimalista para evitar gastos extras com a mala despachada. Faça seus passeios a pé ou usando o transporte público disponível. Confira o custo médio de restaurantes e cafés antes de entrar neles e evite aquela necessidade de comprar algo por educação. Sites como o TripAdvisor poderão te ajudar nessa tarefa. Planeje um teto de gastos que caiba no seu orçamento, mas que, ao mesmo tempo, seja flexível em caso de emergências (comprar um souvenir não é emergência, ok?). Sempre que gastar, anote o valor em algum lugar. Isso irá te ajudar a ter uma maior noção do quanto está sendo gasto e contribuirá para que você mantenha os pés no chão. Evite usar o seu cartão de crédito, pois as taxas poderão acabar te deixando com uma fatura enorme ao fim do mês.

Agora que você já sabe quanto custa viajar para Paris, tire esse sonho do papel com as nossas outras dicas de viagem. Clique aqui para conferir um roteiro completo de cinco dias pela capital francesa.