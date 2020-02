Lucas, Victor Hugo e Babu estão no paredão do BBB20

17/02/2020 | 08:10



A noite deste domingo, dia 16, foi cheia de acontecimentos no Big Brother Brasil 20. Logo pela manhã, Felipe Prior atendeu o Big Fone e acabou ficando imune e no decorrer do dia algumas discussões e suposições acabaram acontecendo por conta de dinheiro e comida.

Guilherme, que não gostou da história de Lucas não ter colaborado com estalecas no mercado, acabou indicando o brother para o paredão; sendo assim, Lucas ocupou o segundo posto da berlinda junto com Marcela, que já tinha sido colocada no paredão durante a prova do líder.

A casa teve que votar e surpreendentemente duas pessoas foram indicadas ao paredão. Em seguida, Tiago Leifert anunciou que só a indicação do líder não teria a oportunidade de participar da prova Bate e Volta. Sendo assim, a volta para a casa ficou entre Marcela, Babu e Victor Hugo.

A prova que eles participaram era basicamente escolher o número de uma torta e mexer dentro dela para saber o que teria, mas é claro que algumas tinham alguns prêmios, como a volta para a casa. Marcela acabou sendo a mais sortuda e não precisou ir para voto popular.

Então o paredão desta semana ficou composto por Lucas, Victor Hugo e Babu, que disputam o voto do público de casa na próxima terça-feira, dia 18. Quem você tiraria?