Musical da Donna Summer conta com talento da região

Marcela Ibelli

Diário do Grande ABC



16/02/2020 | 08:46



É com satisfação que praticamente toda semana esta coluna aponta algum artista nascido, que more ou trabalhe aqui no Grande ABC que esteja se destacando na concorridíssima São Paulo. Especialmente no mundo dos musicais o ‘gancho regional’ é praticamente certo. Muitos aprenderam o ofício por aqui mesmo, na Fundação das Artes, em São Caetano, ou estudaram em algum colégio que estimula a formação neste mercado específico.

A história da vez é de Amanda Souza, 26 anos, que nasceu, cresceu e ainda mora em São Caetano com a mãe e irmã. Fez o ensino médio no tradicional Alcina Dantas Feijão e se formou em música na Fundação. Ela é uma das protagonistas do Donna Summer Musical, grande produção da Broadway que chega ao Brasil com direção de Miguel Falabella. “Realmente me preparei muito para viver a Donna, estudei demais para a audição e cada vez mais admiro esta cantora. Além da voz incrível, Donna era uma mulher forte, decidida, corria atrás do que queria, do que achava certo”, conta. Donna recebeu os títulos de rainha da disco music e rainha da dance music. Ganhou cinco Grammy, vendeu mais de 200 milhões de discos e foi a primeira artista a ter três álbuns duplos consecutivos a atingir o primeiro lugar nas paradas da Billboard nos Estados Unidos. Ela é dona de hits como I Feel Love, On the Radio, Bad Girls e Last Dance.

Amanda vive a artista na fase mais jovem e divide o protagonismo com Jeniffer Nascimento e Karin Hils. “Trabalhar com as duas está sendo incrível. Acompanhava e admirava de longe os trabalhos delas, então é sensacional. Estão me ajudando com a construção da minha personagem.” A são-caetanense também está grata por, pela segunda vez, trabalhar com o Falabella. “É pessoa generosa. Estou crescendo bastante dentro desta produção”, diz a artista, que tem formação em piano clássico, canto erudito e passagem pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro. “Espero continuar tendo reconhecimento pelo meu trabalho. Estou sempre buscando algo novo para a minha formação, acho que o segredo é este: nunca achar que sabe tudo.”

Donna Summer Musical estará em temporada no Teatro Santander, em São Paulo, de 5 de março a 28 de junho.