David Schwimmer faz piada sobre grandes notícias de colega de Friends: Talvez esteja grávido

15/02/2020 | 10:10



Matthew Perry, que ano passado estaria passando por problemas, postou na sua conta do Twitter uma frase que deu a entender que poderia rolar uma possível volta da famosa série de televisão norte americana: Grandes notícias chegando. Ao The One Show, da BBC One, David Schwimmer, também astro do seriado, comentou que não gostaria de confirmar ou negar [a informação]:

- Eu não posso. Não há nada oficial a declarar.

Os fãs ficaram curiosos com o relato de Matthew Perry e um deles disse: Oh, meu Deus! Por favor, diga que é uma volta!

Apesar de não dar nenhuma informação concreta sobre a reunião de Friends, David Schwimmer se esquivou da pergunta feita no BBC One e brincou com a situação: Talvez Matthew Perry esteja grávido.

De acordo com a People, se houvesse uma reunião de Friends, os atores Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer, poderiam receber cada um, uma bolada de 2 milhões de dólares.

Após deixar o catálogo da Netflix no ano passado, a série está programada para ficar disponível em maio, na HBO Max.

Segundo a People, a Warner Bros. não quis comentar sobre a possível volta de Friends.