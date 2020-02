Mutuários da região renegociam dívidas com CDHU durante ação

Tauana Marin

Campanha de regularização de débitos financeiros em atraso da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), encerrada em janeiro, ajudou 952 mutuários do Grande ABC que renegociaram as pendências com a companhia ou as quitaram definitivamente.



A ação, chamada de CDHU em Dia, resultou na redução de 2,06 pontos percentuais no índice de inadimplência, que atualmente atinge taxa de 14% dos 7.131 contratos ativos nas sete cidades.



Dos mutuários beneficiados, 702 fizeram acordo com a empresa, o que representou R$ 5 milhões em dívidas renegociadas. Outros 250 mutuários liquidaram suas pendências financeiras, permitindo arrecadação de mais R$ 410 mil.



NO ESTADO

A campanha beneficiou 36.372 mutuários, o que propiciou baixa de 3,51 pontos percentuais no índice de inadimplência – atualmente atinge taxa de 17,99% dos 313.404 contratos ativos no Estado de São Paulo.



“Além de ser uma oportunidade para os mutuários regularizarem suas pendências com a CDHU, essa campanha permitiu a recuperação de valores que serão reinvestidos pelo governo do Estado na construção de mais moradias populares”, explicou o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino.



Segundo o balanço final, 28.353 mutuários fizeram acordo com a empresa. Isso representa R$ 162,66 milhões em dívidas renegociadas. Outros 8.019 contratos tiveram as pendências financeiras liquidadas, permitindo a arrecadação de mais R$ 10,52 milhões. Vale lembrar que todos esses mutuários passaram a ter a situação regularizada nos órgãos de proteção ao crédito.



ESPECIAIS

Entre as condições oferecidas para facilitar o acordo estavam a isenção de juro e mora para quem quitasse integralmente a dívida, isenção de entrada para quem deve até 11 prestações e ainda não fez acordo com a CDHU.