Justin Bieber retorna aos holofotes após período longe do universo musical

Luís Felipe Soares



15/02/2020 | 23:59



A imagem que o público tem de Justin Bieber depende da lembrança que cada pessoa guarda do artista. Há quem tenha na cabeça o adolescente de franja – corte que ajudou a aumentar sua popularidade no início da carreira –, o romântico de topete nos primeiros anos da maioridade, o jovem adulto recheado de tatuagens com diversos hits na bagagem ou o imaturo que colecionou polêmicas longe dos palcos por ‘brincadeiras’ nada engraçadas em diferentes países. Não que o canadense seja uma espécie de camaleão. Ele só está há uma década sob os holofotes, tempo o bastante para explorar gêneros, mudar de estilo, lançar discos, amadurecer (ou não) e marcar seu nome no pop contemporâneo.

Em janeiro, a música Baby completou dez anos de lançamento e foi responsável para que Bieber deixasse o papel de aposta da internet para ser realidade no mercado mundial. Ele virou ídolo de milhões de fãs, inclusive brasileiros, com a cada novo single, entre eles Somebody To Love, U Smile, Boyfriend e As Long as You Love Me, consolidando sua presença no universo musical teen. Mas nem só de sucesso sua jornada foi marcada, com a rebeldia, às vezes, tendo mais espaço na mídia do que sua música. A lista inclui pichação em passagem pelo Rio de Janeiro e ter varrido a bandeira da Argentina durante show em Buenos Aires, ambos os casos em 2013, além de ter sido preso por dirigir embriagado, em 2015, em Miami, nos Estados Unidos.

A estreia oficial entre os ‘adultos’ foi com o disco Purpose (2015), seu auge da carreira até agora, com destaque para as canções What Do You Mean?, Love Yourself e Sorry. O estouro entre público e crítica também rendeu recordes distintos, entre eles álbum com mais streams no Spotify em uma semana (205 milhões).

Já se passaram cinco anos desde então e, aparentemente, o popstar parece estar em fase mais instrospectiva. Esse momento pessoal promete colocar seu talento como artista à prova com Changes, quinto álbum de estúdio apresentado na sexta-feira. A única prévia dada foi a faixa Yummy, lançada em janeiro. “Como seres humanos, somos imperfeitos. Mesmo com meu passado, meus erros e tudo pelo que eu passei, acredito que estou justamente onde deveria estar”, comenta em vídeo sobre seu retorno. Em entrevistas, confirmou que o projeto tem influência direta do relacionamento com a mulher, Hailey Baldwin.

Parte do processo de desenvolvimentos de Changes pode ser vista nos capítulos do documentário Justin Bieber: Seasons, produção do YouTube Originals e com custo de cerca de US$ 20 milhões (R$ 86,88 milhões) por dez episódios. As mudanças do canadense continuam a ser acompanhadas pelo público.