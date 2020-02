Coragem para explorar diferentes cantos do mundo

Tauana Marin



15/02/2020 | 23:58



Imagine que, para viajar pelo mundo, seja necessário apenas se balançar em uma rede mágica. É assim que Pilar, uma menina de 10 anos, junto com seu melhor amigo Breno e seu gatinho de estimação Samba, descobre costumes, histórias e vivências internacionais em experiências muito especiais.

Os destinos são bem variados, com espaço para China, Peru e Grécia. As aventuras estão prontas para chegar às telas por meio do seriado animado Diário de Pilar, com estreia marcada para amanhã, às 17h30, com exibição de segunda a sexta-feira no canal pago Nat Geo Kids (o material também estará disponível no aplicativo com mesmo nome). O seriado é baseado na saga de livros com mesmo título, da autora brasileira Flávia Lins e Silva (veja mais ao lado).

Além de muito curiosa, Pilar tem visão original sobre o mundo. A personagem possui o que chama de ‘gulodice geográfica’, espécie de vontade de conhecer outras culturas e estar em vários lugares do planeta. Diferentes situações despertam e aguçam a garota.

A turma do bairro onde mora costuma dividir situações, brincadeiras e curiosidades no terreno chamado Goiabão. Eles contam com ajuda de uma rede especial, meio de transporte que, em frações de segundos, coloca todos em vários pontos do mundo, e é herança do avô de Pilar. A cada viagem, o trio volta com outra visão das coisas, ampliando seus pensamentos e imaginação.

A primeira temporada de Diário de Pilar possui 26 episódios de 11 minutos de duração cada. As histórias começam e terminam no mesmo episódio, o que facilita acompanhar a série, com apresentação dinâmica.

Cada episódio passa por um lugar diferente, abordando temas como história e geografia. No material inicial, Pilar e Breno falam sobre o que é a rede mágica, explicando ao público como ela funciona e comentando os desafios de criar um mecanismo para controlar o item. Não demora para que a jornada mundial comece.

Na Grécia, por exemplo, Pilar conhece o lado mais inesperado de figuras como Zeus, Hércules e Orfeu e chegará ao Olimpo montado em Pégaso, um cavalo alado. As montanhas do Peru também serão desbravadas, com alguns segredos da cidade sagrada de Machu Picchu sendo revelados, assim como tradições e lendas da civilização inca.

Pilar retrata a curiosidade de maneira pura e tenta desvendar mistérios das culturas por causa de seu olhar e coragem.

Série de livros serve de inspiração para os episódios

As aventuras de Pilar nasceram em formato literário pela escritora Flávia Lins e Silva e com ilustrações de Joana Penna. Os livros com as jornadas da garotinha – na companhia dos amigos e do gatinho Samba – podem ser encontrados em livrarias (físicas e on-line) para serem colecionados.

O primeiro volume é Diário de Pilar na Grécia (Editora Zahar), seguido por outras cinco publicações, todas com preço médio de R$ 59,90. A mais recente história é Diário de Pilar na Amazônia e são justamente esses contos que servem de inspiração para o desenho animado pronto para estrear.

Escritora apostou em experiências pessoais

Quando surgiu a inspiração de escrever para crianças? Esses livros contam as experiências da própria Flávia?

Os livros nasceram em 2001. Sempre gostei do lúdico e tenho grande prazer em falar com crianças. Entrei para a (Rede) Globo logo que me formei. Primeiro fui trabalhar em esportes e apareceu concurso para ser roteirista. Em 1995, entrei para a oficina de artistas. A Pilar traz uma mistura de coisas que li, experiências próprias em viagens e a vontade de estar sempre aberta para olhar o mundo de maneira diferente.

Há algum elemento em específico da sua infância que tenha colocado nos livros e na animação?

Eu e minha irmã gostávamos muito de nos balançar na rede. Fingíamos que era um foguete. Dei isso à Pilar, além do meu desejo de viajar pelo mundo e conhecer outras culturas. Sempre gostei de estar aberta a aprender. Mas, para contar essas histórias, sempre é necessário muita pesquisa.

Quais dos destinos de Pilar que você visitou?

Estive na Amazônia e Machu Picchu, no Peru, por exemplo. Outros escrevi primeiro e depois fui, como no Egito. Agora, a China é meu sonho e Pilar foi antes.

De quem partiu a ideia de levar a literatura para as telas como desenho animado?

Eu sonhava realmente em fazer animação. Além da estreia no Brasil, países como Argentina, México e Colômbia também terão os episódios de Diário de Pilar, uma vez que já estão traduzidos para o espanhol.