‘Não’ é ‘não’ no Carnaval e sempre!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



15/02/2020 | 01:00



Bom sempre lembrar que é importante redobrar a atenção durante a Folia em todos os aspectos possíveis, inclusive no quesito assédio. ‘Não’ é ‘não’ deve ser levado muito mais a sério. O Carnaval de rua de São Paulo terá número recorde de blocos desfilando em 2020: serão 644 em 678 desfiles, segundo a prefeitura. Para tentar coibir casos assim, será levado às ruas, pelo quinto ano, o #CarnavalSemAssédio. A campanha conta com a força-tarefa dos Anjos do Carnaval. A equipe, voluntária e treinada, será responsável por acolher e orientar vítimas de assédio; do alto de trios elétricos de blocos parceiros, eles também ajudarão a identificar assediadores. Em 2020, a ação dos Anjos foi expandida para outras quatro cidades além de São Paulo. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a diferença entre assédio e paquera, ajudar as vítimas e afastar os abusadores.

Carnaval de Santo André foi tema do ‘Diálogo Diário’; compareceram no estúdio Edson Antônio, diretor da Liga das Escolas de Samba da cidade; o baluarte do Ocara, Ademar de Barros, e o presidente da liga, Emerson Ceccato; Passista Lídia Leonello também falou sobre seu amor pelo Carnaval

Cantor Moacyr Franco se apresenta no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, em 22 de março

Até 10 de março, o Shopping ABC recebe a Exposição Papel Papelão, com esculturas de personalidades como o Elvis Presley; a mostra é assinada por Maurici Caruso

Nova gerência

Na segunda, às 17h, o Botequim São Caetano vai receber convidados para comemorar nova gerência. Após 26 anos no Baby Beef, José Francisco Pereira Costa, conhecido por Costa, vai gerenciar o local, na Rua Tiradentes, 387. A aposta, segundo os sócios, é para valorizar o atendimento ao cliente.

Folia no shopping

Hoje, às 15h, o grupo feminino de Diadema, Batuque Abayomi, faz apresentação itinerante pelos corredores do Shopping Praça da Moça. A proposta é trazer muito maracatu e samba. Dia 23, tem apresentação da escola de samba Barroca Zona Sul e, dias 24 e 25, bailinhos para as crianças.