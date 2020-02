Prefeitura de Mauá aplica multas irregulares em corredor de ônibus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020



O empresário Daniel Danilo Cazo Servelo, 34 anos, morador de Mauá, recebeu cinco multas de trânsito em janeiro. Todas elas por transitar em corredor exclusivo de ônibus na Avenida Barão de Mauá. Ocorre que o morador usa em seu celular um aplicativo de localização que mostra todo o trajeto feito. Ao confrontar as informações, Servelo percebeu que em todos os dias em que foi autuado, o aplicativo indicava que o horário em que passou pelos radares ainda era permitido o tráfego de outros veículos.

O munícipe relatou que todas as multas têm horários parecidos, sempre por volta de 17h. “Mas, na verdade, passamos pelo local perto das 16h, porque é o horário em que diariamente saímos para colocar entregas no correio”, justificou. Servelo ainda não sabe como vai recorrer das autuações, mas tem convicção de que estão todas equivocadas. “A gente trabalha na rua todo dia e essa questão de multas é uma coisa sobre a qual sempre estou atento”, completou.

Um irmão do empresário chegou a fazer uma postagem em uma rede social relatando o caso e outros motoristas disseram que também receberam multas pelo mesmo motivo, apesar de não ter trafegado no local no horário apontado. A publicação foi removida poucos dias depois, mas pesquisa rápida feita pela equipe do Diário na internet mostra outros casos semelhantes na cidade. “Muitas pessoas foram lesadas por esse erro”, declarou Servelo.

Questionada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mauá informou, por meio de nota, que houve um problema no software do equipamento de faixa exclusiva, porém, a situação já foi sanada e todas as autuações feitas por este equipamento já foram canceladas. “Portanto, o motorista deve desconsiderar a notificação”, relatou em comunicado.