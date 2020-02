Marlyson comanda Tigre, que sobe à vice-liderança

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 01:08



Marlyson fez mais uma vez a diferença a favor do São Bernardo FC e colocou o time na vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à noite, no Estádio 1º de Maio, o camisa 9 aurinegro teve papel fundamental nos gols da vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, que levou o Tigre aos 11 pontos, no segundo lugar da classificação. Ao mesmo tempo, derrubou a Lusa para a zona de rebaixamento: ocupa o 15º lugar, com quatro.

Na estreia do terceiro uniforme do Tigre – camisa preta, utilizada apenas pela segunda vez em toda a história do clube (na outra oportunidade, o time perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, no Paulistão de 2016) –, o time de Marcelo Veiga não esteve em noite das mais inspiradas, mas Marlyson apareceu no lugar certo e na hora certa para resolver.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, após bola recuperada por Léo Jaime, o cruzamento para a área foi em direção a Marlyson e Bruno Maia acabou marcando contra: 1 a 0. O atacante infernizou a defesa adversária e depois de muito apanhar – e ouvir alguns xingamentos e cobranças do técnico Marcelo Veiga – apareceu nas costas da zaga, aos 46 da etapa final, para decretar os 2 a 0.

“Só tenho que agradecer a Deus e à minha mãe, que mesmo de longe vem me dando conselhos. Sou tranquilo, concentrado no trabalho e quando chego em campo dou a vida, senão fico para trás. O grupo é bom”, disse Marlyson.