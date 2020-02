Amazon projeta ambiente de inovação em S.Bernardo

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



13/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo assinou ontem parceria com a Amazon Web Services, da gigante norte-americana Amazon, que prevê termo de cooperação para criação de ambiente de fomento à tecnologia.



O convênio envolverá abertura de infraestrutura de tecnologia para transmissão de conhecimento sobre computação em nuvem, verba para projetos de startups e conteúdo para universidades da região.



O objetivo é que a Amazon Web Service ocupe parte do Ceitec (Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológicas), localizado no bairro Baeta Neves. Neste espaço, técnicos da empresa poderão transmitir o conhecimento visando empreendedorismo e investimento em área tecnológica.



“A Amazon (chegando) aqui (em São Bernardo) só demonstra que a cidade está se tornando 4.0 (termo utilizado para a nova revolução industrial). O que nós lançamos aqui ajudará a sociedade civil a se empoderar. É parceria para toda a sociedade, na qual a Prefeitura atua apenas como catalizadora”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB).



Em toda Região Metropolitana, São Bernardo foi a primeira cidade a assinar esse tipo de parceria com a Amazon Web Services – a empresa está presente em Santos, no Litoral, e Araraquara, no Interior.



Conforme o diretor-geral do setor público da Amazon, Paulo Cunha, a gigante do ramo da tecnologia aporta recursos nesse tipo de projeto também de olho em iniciativas que possam nascer dentro de sua incubadora de novos negócios, via plataforma chamada AWS Active. Caso haja potencial em determinada ideia, a Amazon poderá investir de US$ 5.000 a US$ 10 mil (de R$ 21,7 mil a R$ 43,5 mil, na cotação de ontem) nos projetos, que deverão conter tecnologia em nuvem.



“Sentimos falta de mão de obra que atue na área tecnológica e em especial na área de conhecimento em nuvem. Um dos objetivos é passar o nosso conhecimento e criar mão de obra especializada também”, avaliou Cunha.



O diretor da Amazon detalhou ainda que a plataforma AWS Academy, educacional, tem intenção de gerar conteúdo para a área universitária, especificamente para ciência e engenharia de computação, além da parte de arquitetura de softwares. Os professores poderão ter acesso ao conteúdo para ministrar aulas teóricas e aulas em laboratório.



Enquanto a Amazon Web Services e a Prefeitura mantiverem a parceria, todo suporte será oferecido no Ceitec. Além disso, os inscritos poderão acessar os programas globais da Amazon Web Serviçes voltados para a educação, pesquisa científica e inovação, como o AWS Educate, AWS Cloud Credits for Research e o AWS EdStart.



Estiveram na atividade de ontem os secretários de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami (PSDB), e de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, além da gerente de programas para o setor público da Amazon, Renata Trindade.