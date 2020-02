Carla e Thiago se aproximam com emenda ao Mário Covas

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



13/02/2020 | 00:01



Os deputados estaduais Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, e Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, aproximaram seus mandatos na Assembleia Legislativa.



Os dois assinaram ofício em conjunto para que o governo do Estado libere emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a construção de uma unidade de cuidados paliativos no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.



“Estamos aqui no gabinete, Thiago e eu, para fazer solicitação ao governo do Estado para liberação de emenda de R$ 1,5 milhão para sala de cuidados paliativos no Hospital Mário Covas, em Santo André. Estou feliz porque a gente se uniu, são forças do Grande ABC se unindo em busca de melhorias para a nossa região”, disse Carla, líder do PSDB na Assembleia.



“Carla, eu quem fico contente de poder trabalhar em conjunto. Quando a gente une forças, quem ganha é a população, em especial a do Grande ABC. Estamos atendendo a pedido do nosso amigo querido doutor Desiré (Carlos Callegari, superintendente do Hospital Mário Covas). Levaremos o ofício ao governo do Estado, reforçando a necessidade ao governador João Doria (PSDB)”, adicionou Thiago.



Em primeiro mandato, os dois integram a bancada de sustentação de Doria na casa, mas mantinham atuação distante um do outro. As agendas em comum eram raras e pontuais – como no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Grande ABC, presidida por Thiago.



A aproximação de Carla e Thiago vem na mesma semana em que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), marido da deputada estadual, se reuniu com o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), pai do parlamentar estadual. Na segunda-feira, Morando e Auricchio conversaram sobre os próximos passos da FUABC (Fundação do ABC), presidida por Adriana Berringer Stephan, indicada de São Caetano, e que tem Luiz Mario Pereira Gomes, procurador de São Bernardo, como vice.



A emenda foi aprovada no orçamento de 2020. No ofício, a dupla lembra que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os cuidados paliativos são importantes porque atuam em pacientes com doenças trazendo alívio do sofrimento físico, psicológico e social. “O enfoque terapêutico é o alívio de sintomas que comprometem a qualidade de vida, integrando ações médicas, de enfermagem, psicológicas, nutricionais, sociais, espirituais e de reabilitação.”



A instalação de unidade de cuidados paliativos deve demandar investimento de R$ 1,36 milhão, com enfermaria e leitos exclusivos.