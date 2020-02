Nova leva de cães-guias

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 00:30



O Instituto Magnus – iniciativa sem fins lucrativos, especializada no treinamento de cães-guias – segue com filhotes em processo de treinamento e, até o fim do ano, serão formadas 18 novas duplas de pets e humanos. Em 2020, está prevista a chegada de 60 filhotes no programa, entre cães nascidos lá e vindos de canil. No primeiro ano são cuidados por famílias socializadoras, que têm a missão de acostumar os pets à rotina diária. Para quem não conhece, o trabalho dos cães-guias é essencial. Para ter direito a um no Brasil, o deficiente precisa fazer cadastro em uma das instituições que trabalham com isso. Como tem pouco cão para muita gente, pode demorar. Por isso a notícia da nova ninhada é tão bacana.

Carnavalescos têm opções de eventos para levar seus cães e gatos; sábado, às 14h30, acontece desfile no Golden Square, em São Bernardo; já em Santo André, o ‘Blocão’ será sábado e domingo, no Parque Celso Daniel

Vai ter concurso de karaokê no Cenforpe

Tatu Bola Bar vai promover o Carna Tatu no domingo, às 14h, com escolas de samba

Encontro do grupo Mais Mulheres, idealizado por Andréa Tartuce, presidente da OAB Santo André

Com ingressos esgotados a seis meses do show, os ‘Amigos’ divulgam apresentação extra em São Paulo em 9 de agosto; ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira

TEM MAIS...

Para mulheres

A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo está com o Women Going Digital, curso de digitalização on-line para mulheres de 16 anos ou mais e que buscam seu primeiro emprego ou recolocação no mercado. Serão disponibilizadas 100 vagas e para concorrer a uma delas é necessário realizar pré-cadastro.

Imperdível

A Orquestra Sinfônica do Estado vai levar, entre 18 e 20 de fevereiro, a Turnê Beethoven Paulista a seis municípios de São Paulo, incluindo São Bernardo. A cidade recebe concerto dia 19, às 20h, no Teatro Lauro Gomes. As apresentações fazem parte das comemorações dos 250 anos do nascimento de Beethoven.

Cantores

São Bernardo recebe, no sábado e domingo, a 26ª edição do Campeonato Paulista de Karaokê. Será das 8h às 22h, no Cenforpe. São 688 cantores de 15 Estados. “É concurso tradicional que estamos tendo a honra de sediar”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami.