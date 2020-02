CHM lidera número de atendimentos entre os hospitais da região

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 00:01



O CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão, na Vila Assunção, em Santo André, foi o equipamento de saúde que mais realizou atendimentos entre os 13 do Grande ABC no primeiro semestre do ano passado – foram 1.160.174 procedimentos, como consultas médicas, exames especializados, internações e cirurgias. A pesquisa ainda destaca que o CHM foi a unidade municipal que mais realizou atendimentos entre as 102 do Estado.

O levantamento integra painel da saúde, realizado pelo TCE (Tribal de Contas do Estado), cujo objetivo é mostrar panorama da assistência hospitalar pública em 193 hospitais em São Paulo. A proposta é a de que os dados sejam atualizados semestralmente. O levantamento foi extraído a partir das bases de dados e informações colhidas junto ao Ministério da Saúde e às pastas estaduais da Saúde e da Fazenda. Do total, 53 unidades estão localizadas na Capital e 140 se encontram em 95 municípios do Estado. Não estão incluídos os hospitais de entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as santas casas.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), na Capital, lidera o ranking com o maior número de atendimentos, 4,3 milhões, o que representa 7,5% do total. Campinas e Botucatu completam a lista dos três estabelecimentos que mais efetuaram procedimentos, como o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o Hospital das Clínicas de Botucatu, totalizando 2 milhões e 1,9 milhão, respectivamente.

Conforme o levantamento, o CHM registrou 1.119.650 procedimentos ambulatoriais com finalidade diagnóstica, 34.363 consultas e 5.571 procedimentos ambulatoriais entre janeiro e junho de 2019. O segundo equipamento do Grande ABC com maior número de atendimentos é o Quarteirão da Saúde, localizado no Centro de Diadema, com 995.470 procedimentos no mesmo período (veja tabela).

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) destaca que o principal objetivo é dar prosseguimento ao programa Qualisaúde, iniciado em 2017 – que prevê, além de reformas em unidades municipais, a qualificação do atendimento à população. “Vamos buscar mais resultados positivos como este. São mais de 1 milhão de atendimentos, o que nos mostra que estamos no caminho certo”, avalia.

O chefe do Executivo ainda observa que o CHM está em sétimo lugar na lista dos dez primeiros hospitais do Estado que mais realizaram atendimentos no primeiro semestre do ano passado. “Com exceção do CHM, os demais, são (unidades) estaduais. O número de atendimentos é importante, mas vamos avançar na qualidade”, finaliza.

EXPERIÊNCIAS

O empresário Vinícius Rocha Mesquita, 32 anos, precisou realizar enterectomia – retirada de parte do intestino delgado – no CHM no dia 13 de janeiro para tratar doença de Chron, diagnosticada aos 3 anos de idade. “Como foi a primeira cirurgia, estava nervoso. Mas desde o início tudo foi esclarecido pela equipe médica e isso me ajudou.”

Já o professor Adriano Araújo Alves, 42, diz que o pai, Leolindo de Santana, 72, deu entrada no CHM com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado durante 20 dias. No dia 26 de janeiro, não resistiu e morreu. Ainda assim, Alves agradece o auxílio. “Desde a emergência até os últimos dias do meu pai fomos bem tratados.”