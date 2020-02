Um prêmio internacional para a Universidade do ABC

Ademir Medici

13/02/2020



“Somente cultivando nossas memórias somos capazes de colher inovação”.

Professor Júlio Facó, em autógrafo no livro “Aqui tem Inovação”, oferecido à Memória.

No programa “Memória na TV” desta semana, a presença do professor Júlio Facó. Ele acaba de receber um prêmio internacional, em Londres, sobre inovação em educação superior.

Professor Júlio concorreu na categoria América Latina. Título do trabalho apresentado: “Jornada Clips sobre curiosidade para liderança e inovação em salas de aula”. A premiação foi em dezembro de 2019 pelo ‘Reimagine Education Award’.

Concorreram projetos de mais de 80 países, com 2.000 trabalhos que passaram por uma peneira. Pouco menos de 10% dos projetos foram indicados para aplicações e resultados de nível mundial.

A edição 2019/2020 do concurso foi organizada pelas Universidades de Wharton, nos Estados Unidos, e Imperial College de Londres, no Reino Unido, com dezenas de patrocinadores, entre os quais: Amazon, Google, Microsoft, IBM e PWC.

CARREIRA

No programa “Memória na TV”, professor Julio Facó faz uma retrospectiva da sua vida pessoal e acadêmica. Apenas nasceu em São Paulo. Morou no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Foi criado na região, aqui estudou até formar-se. Seus pais, engenheiros, trabalharam na Volkswagen.

Ele estudou no Liceu Monteiro Lobato (época em que lia o Diarinho), no Colégio Singular (mantendo contato com a obra “Matemática Moderna”, do professor Carlos Galante) e na Escola de Engenharia Mauá, onde se formou – possui graduação e pós-graduação (mestre e doutorado) em engenharia e gestão da inovação.

Júlio está na Universidade Federal do ABC desde a criação do campus Santo André, a princípio admitido para montar a área de administração e, desde 2010, como professor concursado.

Juntamente com o professor Pérsio Alberto Mandel, Júlio organizou o livro “Aqui tem Inovação”, pela Coleção “O que é ser cientista” (Editora UFABC).

TRECHOS

“Uma coisa é ensinar. Eu posso falar, eu posso apresentar uma série de coisas. Mas será que a pessoa está captando essa informação? Será que ela está questionando, trabalhando, evoluindo sobre aquilo” (da entrevista ao “Memória na TV”, discorrendo sobre técnicas diferenciadas para estimular o aprendizado).

“Tenha sempre em mente que nenhuma ideia deve ser descartada por ser considerada inviável ou até mesmo estúpida. Pense em formas de armazenar as ideias que lhe forem dadas, mesmo que você não as use em determinado momento. Sempre pode haver o momento certo para cada uma delas. Se a quantidade de ideias pode resultar em inovação, então todas são importantes” (do livro “Aqui tem Inovação”).