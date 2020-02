Sem prazo para terminar, greve ganha adesão em São Caetano

Tauana Marin

12/02/2020



Os trabalhadores em greve da indústria do petróleo ganharam reforço na região. Há 12 dias paralisados, 20 funcionários do terminal de São Caetano se juntaram aos 400 da Recap (Refinaria de Capuava), localizada em Mauá.



Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na Fafen-PR (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná), previstas para início de sexta-feira, e o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. “A empresa está irredutível. Estamos estudando outras formas de viabilizarmos essa conversa e fazer com que eles cumpram cláusulas do acordo coletivo, como banco de horas, horas extras escalas”, disse Juliano Deptula Lima, coordenador geral do Sindipetro-SP (Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo).



No total, 102 unidades do sistema Petrobras estão mobilizadas em 13 Estados do País. A empresa começou, na segunda-feira, a buscar temporários para manter as operações.