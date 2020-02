Conheça os melhores carros para alugar em uma viagem nos Estados Unidos

Da Redação

Do Garagem360



11/02/2020 | 11:48



Fazer uma roadtrip pelos Estados Unidos é o desejo de alguns brasileiros. Seja para conhecer a famosa rota 66, visitar os parques de Orlando ou aproveitar as estradas americanas. Por esse motivo, alguns viajantes optam por reservar um carro antes mesmo de embarcar no avião.

Requisitos básicos

Existem alguns requisitos para efetuar um aluguel de carro em solo americano. Os brasileiros precisam apresentar a carteira de habilitação dentro do prazo de validade exigido pela locadora de veículos, passaporte e um cartão de crédito internacional no nome do condutor principal.

Para pagar menos no aluguel a dica é fazer uma reserva antecipada, pela internet. Além disso, é interessante saber se comunicar em inglês, para ter mais facilidade na hora de retirar o carro e entender quais são suas responsabilidades e direitos.

O idioma também pode ser útil para quem vai reservar um carro com sistema interno de reconhecimento de voz. Para quem tem pouco conhecimento da língua, vale fazer um curso de Inglês para Viagem que alguns apps oferecem, como o Babbel. O ensino totalmente focado em frases úteis para o viajante, em um método que estimula a memorização e assimilação.

Carros para alugar nos Estados Unidos

Na hora de reservar um veículo existem alguns critérios que precisam ser levados em consideração. Saber o número de pessoas que estarão no carro, as distâncias que serão percorridas em cada dia da programação e o valor disposto para gastar, são fundamentais para fazer uma boa escolha.

Para ajudar o viajante que vai passar férias em famosas cidades americanas, como Orlando, que é o destino mais visitado pelos brasileiros, confira uma lista com diferentes opções de veículos e para qual público é mais adequado.

Carro econômico

Carros como Ford Fiesta ou Ford Focus são bastante populares, especialmente em viagens de uma turma de amigos de até 3 pessoas – mais do que isso, é interessante optar por modelos maiores. Esses carros são econômicos e contam com os itens básicos, como ar condicionado e câmbio automático.

Antes de locar o carro, vale verificar quem vai dirigir para identificar todos os possíveis motoristas. Isso porque, se no aluguel somente um motorista for apontado e um acidente acontecer enquanto outra pessoa dirige, a empresa de aluguel não arca com nenhum custo de hospital, seguro ou mesmo conserto do carro.

Carro confortável

Os SUVs são carros comuns nos Estados Unidos e modelos como Ford Escape, Suburban e até a Minivan – caso a família seja muito grande – são boas opções.

Esse tipo de carro conta com ar condicionado e câmbio automático, com o diferencial de ter mais potência e oferecer mais conforto em sua estrutura.

Carro especial

Muita gente opta por comemorar o casamento ou uma ocasião especial nos Estados Unidos. Se este for seu caso, saiba que existem carros que no Brasil são extremamente luxuosos e que podem ser alugados nos Estados Unidos sem pesar tanto no orçamento.

Entre os modelos mais populares nas redes de aluguel estão o Ford Impala, o Jaguar e o Mustang. Para quem deseja carros de luxo, existe a opção de alugar os da Chrysler.

Básico e funcional

Caso você tenha visto as sugestões anteriores, mas ainda está em dúvida, a dica é optar pelo básico e funcional, como o Hyundai Elantra ou o Volkswagen Jetta. São ótimos carros, confortáveis, de potência intermediária e que entram na lista de escolhas seguras.

Feedback

Para se sentir seguro na escolha do carro, vale acessar sites de reservas de veículos para entender quais são as opções, os valores e o que há de diferente em cada modelo. A maioria das plataformas conta com filtros, que ajudam a apresentar resultados alinhados com o perfil de cada viajante.

Além disso, procure nas redes sociais os feedbacks dos clientes. Talvez seja preciso saber um pouco de inglês para ler os relatos e se preparar para viajar, para que você tenha certeza de que está fazendo uma escolha certa.