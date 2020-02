O trator é o melhor 'über' do alagamento em SP

11/02/2020 | 07:36



Giovana Girardi, repórter do jornal O Estado de S. Paulo, falou sobre o que viu na chuva desta segunda-feira, 10. "A Avenida Ermano Marchetti, na Lapa, interditada desde a madrugada de ontem (segunda) no trecho entre a Rua Cenno Sbrighi e a Praça Jácomo Zanella, só podia ser transposta com a ajuda de um transporte pouco usual: um trator. Foi assim que consegui chegar ontem à tarde à redação do Estado, mais de duas horas após ter saído de casa, a cerca de 5 quilômetros do jornal.

Na avenida, uma pequena multidão formava uma espécie de fila desorganizada à espera do "Uber" informal. Bem, pensei, os carros estão conseguindo vir pela avenida. Mas não. O "Uber" era o trator com o qual Paulo Copino, de 39 anos, trabalha em uma concreteira nas proximidades. Quando viu tudo alagado, passou a dar carona para os colegas de trabalho. "Quando vi todo mundo parado, resolvi ajudar quem quisesse. Estou aqui, indo e voltando, desde às 9h40", contou, quando já passava das 16h30.

Resolvi embarcar. Junto comigo, dentro da pá coletora, tinham outras dez pessoas. A pá se mexeu. "Seja o que Deus quiser", alguém falou. Eu estava na beirada. Um senhor olhou pra mim e disse: "Fica tranquila que eu te seguro." Cheguei ao jornal às 17h30, quase 2h30 depois de sair de casa. De carro, teria levado 15 minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.