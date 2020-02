Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 11:52



O universo de Pokémon GO! será agitado com a chegada com competição de duelos entre treinadores de todo o mundo. Trata-se da Liga de Batalha GO!, que teve pré-temporada no início do ano e que abre em fevereiro a abertura oficial de confrontos.

O projeto foi montado para que jogadores possam medir as forças das criaturas que capturaram no jogo mobile, sendo que o sistema da atração coloca gamers que estão no mesmo nível em disputa. A ideia é que exista estabilidade entre os participantes.

A evolução do torneio se desenvolve ao passar do tempo. Segue a agenda da primeira temporada:

- Ultra-Liga - a partir de 10 de fereiro, às 13h;

- Liga Mestra - a partir de 24 de fevereiro, às 13h;

- Grande Liga - a partir de 9 de março, às 13h

Os treinadores de Pokémon GO! deverão caminhar cinco quilômetros para poder entrar na Liga de Batalha GO! e desbloquear cinco partidas on-line. O processo pode ser feito até três vezes por dia. Será preciso concluir esses duelos antes de prosseguir para a próxima meta de cinco quilômetros para desbloquear o conjunto seguinte.

Itens diversos, poeira estelar, doces raros e encontros exclusivos com pokémon fazem parte da lista de recompensas.