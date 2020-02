Serjão dos Rodoviários é lançado como pré-candidato

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020



Em ato realizado ontem na sede do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), em Santo André, o PTB filiou e lançou Sérgio José da Silva, conhecido como Serjão dos Rodoviários, dirigente da entidade, como pré-candidato à Câmara andreense. Na ocasião, o presidente do sindicato Francisco Mendes, o Chicão, foi oficializado como prefeiturável em Sandovalina, no Interior.

“O Chicão assumiu assumiu a candidatura de um povo humilde, de uma população que tanto precisa”, afirmou Campos Machado, deputado estadual e presidente estadual da legenda. “E o Serjão não é candidato apenas do sindicato, mas do (partido com) mais forte departamento sindical do País, o PTB, e sua eleição é questão de honra”, completou.

Mesmo sem experiência política, Serjão dos Rodoviários aposta na vivência como dirigente do Sintetra ABC, onde está no terceiro mandato, para “encarar o desafio” e desenvolver um projeto “bom para todos os moradores de Santo André, principalmente para a categoria rodoviária”.

Já Chicão destacou que a pré-candidatura era solicitada pelos moradores de Sandovalina. “Tenho família, morei e tenho propriedades lá há 30 anos e, várias vezes, a população pediu para eu sair (a candidato)”, contou. “Espero que a população me dê a oportunidade de mostrar que a cidade tem jeito”, adicionou.

EXPECTATIVA PETEBISTA - Segundo Campos Machado, o partido pretende lançar 500 candidatos a prefeituras e vice-prefeituras em todo Estado. Na região, já é certo que o PTB terá chapa majoritária em Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As discussões estão abertas em São Bernardo e São Caetano. “Não seremos mais vagão, seremos locomotiva”, disse.

O deputado estadual comentou que ainda analisa lançar-se como candidato à prefeitura da Capital. “É um grande desafio participar das eleições com mais candidatos em todo Estado”, explicou. A decisão deve sair só em julho.