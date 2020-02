Pronto para acelerar

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 23:59



Já faz quase 30 anos que Sonic surgiu para o mundo dos games e nunca mais deixou de aparecer em meio a novidades da cultura pop. Para quem não conhece o personagem, ele é, basicamente, o mais rápido ouriço que já passou pelos jogos eletrônicos. As dezenas de aventuras lançadas desde a década de 1990 inspiraram histórias em quadrinhos, livros e animações de diferentes estilos, com o cinema ainda não abrindo espaço para o herói azul. Mas essa lacuna está prestes a ser preenchida com a chegada de Sonic – O Filme, tendo cópias prontas para invadir as salas brasileiras a partir de quinta-feira.

Sua adaptação para as telonas tem estratégia muitas vezes utilizada em Hollywood: figuras criadas digitalmente em computadores contracenam com atores reais. É a mesma ideia usada em obras como Garfield, Pokémon: Detetive Pikachu e a cinessérie Alvin e os Esquilos.

Pouco se sabe sobre a história apresentada pelo diretor Jeff Fowler, estreante no comando de um longa-metragem após diversos trabalhos nos bastidores. Entre as poucas informações, o protagonista tenta se adaptar à nova vida na Terra. “Sou o Sonic. Uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso”, brinca o personagem em trecho de um dos trailers, mostrando que está sempre pronto para dar respostas rápidas e brincalhonas. Ele inicia amizade com o policial Tom Wachowski (James Marsden), de quem terá a ajuda para evitar que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) roube seus poderes para tentar dominar a humanidade.

Claro que as argolas douradas que sempre aparecem nos jogos para serem coletadas também aparecem no longa. Pelo visto, elas possuem capacidade mágica de abrir portais para diferentes lugares e mundos, o que pode tornar a aventura bem interessante e originar algumas viagens.

O público já pode garantir ingressos para as sessões iniciais de Sonic – O Filme. As principais redes de cinema abriram venda das entradas, com as compras podendo ser realizadas nas bilheterias ou por meio da internet. Sonic começou a correr com sua carreira cinematográfica e pode inspirar os fãs a acelerarem atrás dos tíquetes.

Herói azul nasceu nos anos 1990

Sonic talvez seja um dos personagens mais conhecidos da história dos videogames. Jogadores de diferentes gerações não demoram a reconhecer a figura azul de ‘cabelos’ espetados e tênis vermelho, uma vez que sua presença nos títulos começou no início dos anos 1990 e continua até hoje.

Ele foi desenvolvido como resposta da empresa japonesa Sega ao sucesso de Mario, principal astro da concorrente oriental Nintendo. O herói é inspirado em bicho chamado hedgehog, uma espécie de ouriço pigmeu africano com diversos espinhos ao seu redor e muito rápido.

Seu aniversário é celebrado em 23 de junho, data que marca a apresentação oficial do personagem para o mundo com o lançamento de Sonic The Hedgehog para o console Mega Drive. A série fez sucesso, chamando a atenção pela jogabilidade ágil, gráficos coloridos e as muitas argolas douradas para serem acumuladas.

Entre o fim da década de 1990 e os anos 2000, Sonic sofreu com títulos de pouco sucesso na medida em que avançava na tecnologia 3D. Sofreu um pouco com o fato de a Sega deixar de ter suas próprias máquinas para apenas produzir jogos, mas sempre chamou a atenção dos fãs para seus próximos capítulos.

Ele já esteve em meio a títulos de pinball, luta, corrida e sobre os Jogos Olímpicos, tanto os de verão quanto os de inverno. O mais recente game com o personagem é Mario & Sonic at The Olympic Games Tokyo 2020 (Sega), com ações que exploram o universo da Olimpíada que passará pelo Japão neste ano. Lançado em novembro de 2019, tem versão exclusiva para o Nintendo Switch.

O filme tinha estreia marcada para novembro de 2019, mas a péssima recepção do público quanto ao estilo do protagonista fez com que mudanças visuais fossem feitas.

Rap e hip hop estão misturados na canção ‘Speed Me Up’, música tema do longa. Os artistas Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yatchy e Sueco The Child comandam o som.