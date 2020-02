Fiat revela primeira imagem da nova Strada

Leo Alves

Do Garagem360



07/02/2020 | 15:48



Com 22 anos de história, a Fiat Strada está prestes a ganhar uma segunda geração. Nesta sexta-feira (7), a marca italiana apresentou a primeira imagem oficial de sua nova picape. Mesmo sem mostrar muitos detalhes, a foto antecipa alguns pontos importantes do modelo.

Nova Strada: como será

Antes de tudo, a revelação da Fiat também serviu para confirmar que a picape seguirá sendo chamada de Strada. E a nova geração só manterá o nome da antecessora — além de algumas partes do chassis. O desenho, entretanto, será completamente novo.

Pela foto é possível ver alguns traços. O farol dianteiro é semelhante ao do Fiat Argo, enquanto que a lanterna traseira parece com a da Toro. Também dá para ver que haverá portas convencionais na traseira, já que o modelo atual utiliza uma do tipo suicida no lado do passageiro.

Ainda não há nenhuma informação sobre o tamanho da picape. Mas como haverá quatro portas, é de se imaginar que a nova Strada será maior que o modelo atual. Porém, somente no lançamento será possível saber o seu porte. Também não há nada de oficial sobre o conjunto mecânico que será utilizado na picape.

Enquanto a nova não chega

A veterana Strada foi avaliada recentemente pelo Garagem360. Clique aqui para saber como foi o teste e veja as imagens do modelo na galeria abaixo.

Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Divulgação Opcional, câmera de ré fica exposta Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe Foto: Leo Alves Strada cabine dupla foi testada por nossa equipe