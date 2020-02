Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 12:39



Estão abertas inscrições para a segunda temporada do programa ''Nick Master Slime'', realizado e exibido pela Nickelodeon.

O primeiro ano da atração foi ao ar em 2019 e mostrou disputas de diversas crianças para colocar à prova o conhecimentos do grupo sobre o universo da popular gosma com desafios e provas.

Os interessados em participar do reality show infantil devem realizar inscrição gratuita disponibilizada on-line. Também é necessário enviar vídeo de apresentação de até um minuto de duração dizendo porque você deseja estar na nova edição e dizer qual o seu tipo de slime favorita.

Os jovens precisam ter idade entre 7 e 13 anos. Pais e responsáveis devem acompanhar todo o processo e autorizar a vontade das crianças. As inscrições serão válidas até 16 de fevereiro.

A primeira temporada do ''Nick Master Slime'' teve Mei Goya, de 10 anos, como vencedora. Os episódios podem ser visto na página do canal no YouTube.

Segundo a Nickelodeon, o programa gerou mais de 36 milhões de vídeo views na internet e cerca de 1,6 milhão de engajamentos do público.