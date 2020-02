Os digital banks estão quebrando?

Do Diário do Grande ABC



Assunto que vem se tornando pauta em diferentes mídias nos últimos tempos são os balanços econômicos dos digital banks, que evidenciam a crescente evolução desse modelo de negócio. No entanto, apesar dessa positividade, existe grande risco que muitas instituições financeiras estão sujeitas a enfrentar: a falência por falta de lucratividade. Mesmo com arsenal de bancos digitais em crescimento, casos como o do Banco Neon, que surpreendeu inúmeros usuários ao decretar sua liquidação extrajudicial, podem acontecer. Sendo assim, para que a instituição evite quebrar é preciso seguir a risca certos critérios que garantam a estabilidade, receita favorável e gastos reduzidos da empresa, como:

Redução de custo – em primeiro lugar, é de suma importância saber todos os gastos do banco e entender qual investimento poderia reduzir esses custos. A grande vantagem dos sistemas digitais financeiros em relação aos bancos tradicionais é o uso estratégico de tecnologia. Por isso, quanto mais a instituição investir neste setor, menor serão os custos futuros.

Outras Fontes de Receita – para o banco se manter lucrativo, não pode apenas depender de uma fonte de receita. Apesar de a maior parte da renda precisar da abertura de contas e permanência de clientes, disponibilizar outros serviços também é opção. Recarga de celular, pagamento de boletos e – até mesmo – planos de saúde são formas de aumentar a movimentação do sistema bancário.

Movimentação do dinheiro – toda instituição financeira precisa movimentar dinheiro para aumentar sua receita. Porém, para garantir a estabilidade tanto dos clientes quanto do próprio banco, é importante ter fundo de investimento. Por meio dele é possível manter a constante rotatividade do capital do banco, além de passar maior segurança aos usuários.

Simplicidade da plataforma – uma das características principais dos bancos digitais, que foi primordial para a sua ascensão popular, é a simplicidade das plataformas. Possuir campo de acesso limpo, intuitivo e prático para a visualização das contas pode atrair novos usuários.

Com esses cinco pilares, chances de o banco quebrar são reduzidas consideravelmente. Além disso, para otimizar o processo de estruturação é sempre recomendável que a empresa contratada para a construção do sistema tenha expertise em diversas atuações, como, por exemplo, marketing, vendas, manutenção e outros, passando segurança e desenvolvendo trabalho certeiro para o projeto.

Rafael Pimenta é coCEO da empresa BTX Digital.

PALAVRA DO LEITOR

Valdenizio Petrolli

Este espaço seria pequeno se eu fosse descrever o apreço, a consideração e admiração pelo jornalista, professor e historiador Valdenizio Petrolli. Posso garantir que de todas essas virtudes e qualidades desfrutei. Sua amizade, seu conhecimento nas lides jornalísticas e históricas sobretudo regionais. Sempre disposto e prestativo, não racionava argumentos para expor suas explicações e conhecimentos. Inegavelmente, deixa legado referencial para toda nossa região.

Adauto Campanella

São Caetano

Lenga-lenga

A linha do Metrô prevista entre Tamanduateí e São Bernardo (Linha 18) não passa de lenga-lenga (Política, dia 29). O mundo todo privilegia o transporte ferroviário, muito mais rápido, confortável e sem poluição alguma. Corredor de ônibus é atraso de vida – não queremos! Estamos de olho, governador Doria, as eleições estão aí e saberemos votar!

Manuel da Silva Gomes

Ribeirão Pires

Família carbonizada

É inacreditável que um filho seja capaz de praticar crime bárbaro como esse contra seus próprios pais e irmão (Setecidades, dia 27). Dá até arrepio só de ler a reportagem. Caso escabroso da morte de três integrantes da mesma família em São Bernardo, todos encontrados carbonizados, com fortes indícios de violência. Causou choque, comoção gigantesca em toda a região e – por que não dizer? – em todo o Brasil. Fato esse que, de certa forma, cria pressão por resposta rápida das autoridades envolvidas no desfecho do crime. Há tempos a sociedade brasileira tem convivido com pânico e o medo causado pela criminalidade que assola o País.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Como ursos

Com a aproximação das eleições, aqui vai alerta à população: candidatos e políticos de carteirinha são idênticos aos ursos. Os ursos passam boa parte do tempo hibernando, acordando só para se alimentar. Já os políticos passam a maior parte de seus mandatos dentro de seus gabinetes, só saindo para usufruir de férias, feriados prolongados, viagens a ‘serviço da profissão’ etc e tal, e principalmente para fazer campanha para reeleição ou para indicar algum apadrinhado político para os próximos pleitos. Portanto, está na hora de o povo acordar e não ser presa fácil para aqueles que estão sempre oferecendo ‘pão e mel’, mas que, na verdade, oferecem geralmente ‘jiló e pimenta’. Como gosto não se discute, cada eleitor analise o melhor cardápio não para si próprio, mas principalmente para sua família.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Vida difícil!

Regina Duarte terá que usar de toda a verve, inspiração e imaginação artística para enfrentar tamanha onda de fuxicos em face da sua indicação para cargo público junto ao governo. Certamente concorrerá ao Oscar por seu desempenho. Quebre a perna, Regina!

Eleonora Samara

Capital

Quanta diferença!

Com avanço da epidemia do coronavírus, o governo chinês construiu impressionante hospital em apenas dez dias. Fosse aqui no Brasil demandaria no mínimo dez anos, sem falar nos atrasos, como acontece desde sempre com a construção do nosso Metrô. É lamentável!

Maria E. Amaral

Capital

Resposta

Em relação à carta do leitor José Aires Barbosa Santos (Falta de água, dia 4), a Sabesp informa que, dia 1º, pane elétrica no sistema de tratamento de água afetou abastecimento em São Bernardo. A recuperação do fornecimento ocorreu de forma gradativa. Alguns imóveis, como no caso do condomínio em que o senhor Santos reside, tiveram tempo de restabelecimento mais prolongado devido a características de seus reservatórios internos. A Sabesp informou a situação aos clientes por seus canais de atendimento e envio de SMS. A companhia pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição.

Sabesp