São Caetano lança edital para Parque Matarazzo

06/02/2020 | 19:01



A Prefeitura de São Caetano anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), o lançamento do edital para construção do Parque Matarazzo. O equipamento será construído no bairro Fundação, em área da extinta Indústria Matarazzo. Segundo a administração, foram 12 anos de espera pela liberação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para que o empreendimento pudesse ser realizado.

A licitação, que oficialmente será lançada até segunda-feira, vai contratar empresa responsável pela construção do parque - em área de quase 19 mil metros quadrados, dos quais 50% serão de vegetação - e também pela remediação do local onde o parque será construído, que apresenta um nível baixo de contaminação.

O valor estimado da obra é de R$ 10,842 milhões, mas a expectativa da administração municipal é que esse valor caia entre 20% e 25% devido à concorrência. O recurso é oriundo de financiamento obtido pela prefeitura junto à CAF (Corporação Andina de Fomento).

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), declarou que a construção da obra e o conjunto de obras que serão realizadas no bairro - como construção de dois piscinões, revitalização e melhorias na iluminação e arborização, reformas e construção de equipamentos públicos de educação e saúde - vão fazer do bairro Fundação um novo lugar até 2025. "Quem achou que a gente não ia cumprir tudo o que projetamos, pode colocar as barbas de molho", afirmou.

Segundo a administração, a licitação deve ter um prazo de 60 dias, a contar do lançamento, que ocorre na próxima semana. Uma vez anunciada a empresa vencedora do certame, as obras terão prazo de 180 dias e o parque deve ser concluído e entregue até setembro deste ano.