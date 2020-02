Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Steven Spielberg e mais famosos se despedem de Kirk Douglas, que morreu aos 103 anos

06/02/2020 | 09:10



A última quarta-feira, dia 5, foi um dia de despedidas para os fãs de cinema. Kirk Douglas, ator e cineasta norte-americano, morreu aos 103 anos de idade, mas não teve a causa da morte revelada. Ele vinha passando por problemas de saúde desde 1996, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Um dos ícones da sétima arte, ele foi indicado ao Oscar três vezes, tendo sido um dos galãs de filmes como Spartacus. Kirk também foi três vezes indicados ao Emmy e no Globo de Ouro levou duas estatuetas: uma de melhor ator em drama (por Sede de Viver) e outra por sua filmografia, o prêmio especial Cecil B. DeMille. Kirk Douglas nasceu em 9 de dezembro de 1916, sendo filho de imigrantes judeus. O seu nome de batismo era Issur Danielovitch, que mais tarde mudou para Kirk Douglas. Logo que a mensagem foi confirmada por Michael Douglas, filho do ator, nas redes sociais, Kirk recebeu homenagens de vários artistas hollywoodianos, os quais lamentaram a sua partida.

Michael Douglas usou uma foto antiga do pai e uma montagem com imagens em família para se despedir do patriarca. Ele começou dizendo: É com tremenda tristeza que, meus irmãos, anuncio que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da idade de ouro dos filmes que viveu seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e as causas em que ele acreditava estabeleceu um padrão que todos nós temos que buscar...

E, de forma emocionante, continuou: Para mim e meus irmãos Joel e Peter ele era simplesmente papai. Para Catherine, um sogro maravilhoso. Para seus netos e bisnetos seu avô amável. E para sua mulher Anne, um marido maravilhoso. A vida de Kirk foi bem vivida, e ele deixa um legado no cinema que irá durar por gerações, e uma história tão reconhecida como filantropo que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta. Deixe-me acabar com as palavras que eu falei para ele em seu último aniversário e que sempre serão verdade. Papai, eu te amo tanto e me sinto tão orgulhoso de ser teu filho.

Catherine Zeta-Jones, mulher de Michael Douglas, quis dedicar umas palavras emocionadas ao sogro. Recorrendo à mesma rede social, ela disse: Para o meu querido Kirk, eu vou amá-lo pelo resto da minha vida. Já sinto a sua falta. Durma bem..., escreveu a atriz.

O diretor Steven Spielberg, amigo de Kirk, lamentou em nota: Kirk manteve seu carisma de estrela de cinema até o fim de sua vida maravilhosa, e me sinto honrado por ser uma pequena parte de seus últimos 45 anos. Sentirei falta de seus bilhetes, cartas e conselhos paternais escritos à mão, e sua sabedoria e coragem - até mesmo além de sua carreira de tirar o fôlego - são suficientes para me inspirarem pelo resto da minha.

Já o ator Danny DeVito falou no Twitter: O malandro inspirador. 103 anos nesta Terra. Isso parece muito bom! Foi ótimo passar meu tempo com você, cara.

O ator e diretor Rob Reiner também se pronunciou no Twitter: Kirk Douglas sempre será um ícone no panteão de Hollywood. Ele se colocou na mira para acabar com a lista negra. Meu amor vai ao meu amigo Michael e a toda a família.

O ator William Shatner falou na mesma rede social: Condolências à família de Kirk Douglas. Que ícone incrível ele era nessa indústria!

O ator Ed Asner fez o mesmo ao dizer: Sempre ficarei encantado. Que memória de você seja para sempre uma bênção.

Até mesmo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se pronunciou no Twitter: Adeus a uma lenda de Hollywood.