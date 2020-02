8 dicas para quem vai visitar um cassino pela primeira vez

Redação

Do Rota de Férias



06/02/2020 | 08:18



No Brasil, os cassinos são proibidos por lei desde a década de 1940. Já no exterior algumas casas de apostas são atrações para turistas de todas as partes do mundo.

O Enjoy Punta del Este, cassino localizado na América do Sul, separou algumas dicas úteis para que os marinheiros de primeira viagem não façam feio na hora de apostar e, quem sabe, faturar algum dinheiro.

Cassino pela primeira vez

O que jogar

Um bom cassino oferece uma grande variedade de jogos, que vão desde modalidades com cartas, como poker e blackjack, que exigem certo conhecimento técnico, às tradicionais slot machines, também conhecidas como máquinas caça-níqueis. Essas, a propósito, chegam a representar mais de 60% das receitas de um cassino pela quantidade de máquinas disponíveis para apostas.

O fato de não apresentarem grandes dificuldades ao jogador as credenciam como “um bom começo” para iniciantes. Dados e roleta também figuram entre as opções e são bem concorridos, mas assim como as máquinas, dependem única e exclusivamente da sorte.

Entenda as regras do jogo

Antes de se aventurar no mundo das apostas é muito importante que você saiba jogar o que escolheu. Muitos jogadores ficam extremamente irritados ao compartilhar uma mesa com alguém que não entende nada do jogo.

Fazer perguntas em excesso também não é uma boa prática. Então, antes de sentar à mesa, é melhor aprender as regras do póquer, black jack ou qualquer outra modalidade.

Alguns cassinos, como o Enjoy Punta del Este, oferecem um tipo de cursinho para iniciantes. Vale a pena checar.

Cuidado ao interagir com outros jogadores

Tome muito cuidado ao interagir com outros jogadores nas dependências de um cassino. Tente ser cordial, mas sem muita intimidade. Nunca critique a forma de jogo de alguém e jamais ofereça ajuda a ninguém.

Imagine só ser culpado pela perda de dinheiro alheio após algumas dicas furadas. Se possível, evite ficar observando uma mesa por muito tempo sem participar. Isso pode gerar desconfiança.

Manuseio das cartas

Se estiver jogando poker ou blackjack, tenha cuidado com as cartas. Não as force, nem aperte muito. Tenha cuidado também com copos de bebidas e suas possíveis marcações. Alguns jogadores, mal intencionados, tentam manipular o jogo por meio de truques como esses e os crupiês estão de olho.

Foto pro Instagram

Muita calma nessa hora. Por mais empolgante que seja a sua primeira vez em um cassino, registrar tudinho no Instagram não parece ser uma boa ideia.

Algumas casas de apostas são bem rigorosas quanto ao uso de câmeras e celulares. O motivo é bem simples: segurança e privacidade dos outros jogadores.

Gorjetas

Em alguns países a gorjeta é obrigatória. Portanto, é de bom tom avaliar o costume local e verificar a necessidade de dar um agrado ao crupiê e ao garçom/garçonete. Se for o caso, leve em consideração o tratamento recebido ao escolher o valor.

Fichas

Fora as máquinas caça-níqueis, que aceitam dinheiro, todos os outros jogos utilizam fichas, que devem ser adquiridas antes com crupiê.

Mas não entregue o dinheiro diretamente para ele. Crupiês não podem encostar nas mãos de jogadores para evitar fraudes. Coloque o dinheiro na mesa e espere que ele faça a troca das notas pelas fichas.

Nunca aposte mais do que pode

Pode parecer clichê, mas ao visitar um cassino, seja em Las Vegas, no Enjoy Punta del Este ou até mesmo em um cruzeiro, nunca aposte mais do que pode gastar. A probabilidade de vencer é muito menor que a de ganhar, afinal tudo depende da sorte e, em alguns casos, da sua habilidade em jogar cartas.

Então a dica é: ao visitar um cassino, separe uma quantidade específica de dólares que está disposto a apostar e mais nada. Se perder, valeu a experiência. Se ganhar, melhor ainda.

Cassinos de Las Vegas

