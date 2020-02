Massao Ohno. Editor. Eterno

Domingo, 4 de fevereiro de 1990 – Ano 32, edição 7294

Educação – Fundação Santo André vira centro de vestibular. Reportagem: Elaine Biajo.

Quase todos os principais vestibulares que se realizam hoje no Grande ABC têm um mesmo destino: o prédio da Fundação Santo André.

A maratona começou há dez anos (1980), quando a FSA sediou, na região, o vestibular da Fuvest.

Hoje o campus abriga os exames da Fefisa, Imes e Unicamp, além de cursos públicos e de reciclagem para funcionários da Prefeitura de Santo André.

Em 5 de fevereiro de...

1915 – Requer provimento na escola noturna de São Caetano professor Antonio Pain Vieira.

1920 – Do noticiário do Estadão: Roma, 5 (UP) – Cenas escandalosas na Câmara dos Deputados. Socialistas e católicos se agridem a socos e pontapés. A sala tornou-se um verdadeiro campo de batalha, 80 contra 80. Suspensa a sessão.

Carnaval. No triângulo paulistano, ótimas janelas para acompanhar os folguedos. Alugam-se.

1960 – O capitão Juventino Borges, comandante da 2ª Cia. do 2º Batalhão de Caçadores da Força Pública, com sede em São Caetano, anuncia a criação de um curso para a formação de soldados para prestar serviços no ABC.

A primeira turma deverá ter 60 recrutas.

As aulas de ginástica serão ministradas no Estádio Anacleto Campanella e, as teóricas, no Clube Comercial, à Rua Santa Rosa.

De quatro em quatro meses deverá ser formada uma turma.

1970 – Tragédia na Via Anchieta, com dez mortos e três feridos em dois acidentes.

