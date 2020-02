Honda celebra a produção de 2 milhões de carros no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Honda Automóveis do Brasil celebra o marco de 2 milhões de carros produzidos em solo nacional. Para comemorar a marca, a empresa realizou uma cerimônia na fábrica de Itirapina (SP), com colaboradores, executivos da empresa e convidados.

Uma história que teve início em 1997 com a produção de 20 unidades diárias do modelo Civic, então em sua sexta geração, chega a este significativo volume com um HR-V Touring cor Azul Cósmico saindo da linha de produção como o modelo de número 2.000.000.

“Produzir 2 milhões de automóveis é algo grandioso, significa atender as expectativas de milhões clientes, não só no Brasil, mas também nos mercados para os quais exportamos”, afirmou Issao Mizoguchi, presidente da Honda South America.

Atualmente a empresa conta com mais de 3.500 colaboradores, entre as unidades de Sumaré e Itirapina, ambas no interior de São Paulo. Já a rede de concessionárias da marca tem 215 pontos de venda. Importantes para a história da marca, a rede de fornecedores locais conta com 163 empresas.

Por dia, mais de 500 automóveis são produzidos entre os modelos Civic, Fit, City, HR-V e WR-V.

Linha do Tempo

1992 – Honda dá início à importação de automóveis para o Brasil (Civic e Accord).

1997 – Inauguração da fábrica de automóveis em Sumaré, interior de São Paulo.

Início da produção nacional do Honda Civic (6ª geração do modelo), com volume diário de produção de 20 unidades.

2000 – Início da comercialização CR-V no Brasil (importado).

Lançamento da 7ª geração do Honda Civic.

2003 – Início da comercialização do Honda Fit, segundo carro produzido pela marca no Brasil, e primeiro carro nacional a oferecer transmissão automática CVT.

2005 – Honda Fit passa a contar com a motorização de 1,5 litros.

Honda Fit, produzido em Sumaré (SP), passa a ser exportado para o México.

Honda anuncia expansão e investimentos de US$ 100 milhões na fábrica de Sumaré.

Honda Automóveis: 200 mil unidades produzidas no Brasil.

2006 – New Civic é lançado no mercado brasileiro (8ª geração do modelo).

Honda apresenta tecnologia Flex em seus modelos Fit e New Civic.

Honda Automóveis: 300 mil unidades produzidas no Brasil.

2007 – Início da produção nacional do Civic Si.

2008 – Honda Automóveis otimiza a produção de motores e inaugura nova unidade de Power Train em Sumaré (SP).

Honda Fit ganha série especial “1.5 S”.

Honda Automóveis: 500 mil unidades produzidas no Brasil.

2009 – Lançamento do Honda City – terceiro modelo produzido pela Honda no Brasil.

Honda Automóveis: 700 mil unidades produzidas no Brasil.

2011 – Honda Automóveis lança edição especial do New Civic.

Honda Automóveis: 900 mil unidades produzidas no Brasil.

2012 – Lançamento da 9ª geração do Honda Civic.

Lançamento do Fit Twist — versão do modelo desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro.

Início da construção do novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda Automóveis em Sumaré.

Honda atinge capacidade máxima de produção diária, de 620 unidades.

Honda Automóveis: 1 milhão de unidades produzidas na fábrica de Sumaré.

2013 – Honda Civic ganha motorização 2.0.

Honda CR-V recebe tecologia flex sem o subtanque de partida a frio.

2014 – Civic Si importado volta a ser comercializado no Brasil.

Inauguração do parque eólico da Honda em Xangri-lá (RS), suprindo totalmente a demanda de energia elétrica da fábrica de Sumaré (SP).

Inauguração do novo centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda Automóveis em Sumaré.

2015 — Honda lança o HR-V, quarto modelo produzido no Brasil.

Inauguração da nova sede administrativa da Honda América do Sul e Honda Automóveis do Brasil em Sumaré, interior de São Paulo.

2016 – Lançamento do Novo Civic geração 10.

Honda Automóveis: 1,5 milhão de unidades produzidas no Brasil.

2017 – Lançamento do WR-V, primeiro modelo com desenvolvimento liderado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda no Brasil.

Outubro: Honda comemora 20 anos de produção nacional no Brasil.

2019 — Inauguração da nova fábrica de automóveis da marca no Brasil, na cidade de Itirapina (SP).

2020 — Honda celebra a produção de 2 milhões de automóveis em solo nacional.

E já que o assunto é sobre a marca japonesa, confira na galeria como foi a evolução do Civic ao longo dos anos.

