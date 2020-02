IBGE recebe aval para contratar 192 profissionais para Censo 2020

04/02/2020 | 08:04



O Ministério da Economia autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar 192 profissionais por tempo determinado para atuar no Censo Demográfico 2020. A decisão consta de portaria da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital publicada no Diário Oficial da União (DOU). Os profissionais poderão ser contratados a partir de julho.

"As contratações somente serão formalizadas mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas, observando-se os demais requisitos previstos na Lei nº 8.745, de 1993", cita a portaria. "O recrutamento dos profissionais dependerá de prévia aprovação dos candidatos em processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação", acrescenta.

De acordo com o ato, o IBGE definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados e o prazo de duração dos contratos deverá ser de até um ano, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado com base nas necessidades de conclusão das atividades. "O prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado será de até 6 (seis) meses, contado a partir da publicação desta portaria".