04/02/2020 | 08:00



Uma adolescente muçulmana poderá frequentar seus cursos usando um nicabe depois que a Justiça alemã rejeitou nesta segunda-feira, 3, uma tentativa das autoridades de proibir o véu que cobre o rosto na escola. As autoridades de Hamburgo (norte) chegaram a multar a mãe da menina em 500 euris pelo descumprimento de uma norma que proíbe o uso da vestimenta, de acordo com a rádio e televisão local, NDR. No entanto, um tribunal de Hamburgo decidiu em segunda instância que a cidade não pode impor tal proibição. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.