Nissan inicia vendas do Kicks Uefa Champions League por R$ 98.490

Leo Alves

Do Garagem360



03/02/2020 | 09:18



A segunda edição do Nissan Kicks Uefa Champions League foi lançada oficialmente no Brasil. Limitada a 1.000 unidades, o modelo especial é baseado na versão SV e tem preço sugerido de R$ 98.490.

Nissan Kicks Uefa Champions League

Ele será comercializado com a cor exclusiva Azul Pacific com teto preto. Além da tonalidade, a versão futebolística conta com rodas de 17 polegadas pintadas em preto, aerofólio traseiro, adesivos do campeonato de futebol, bancos revestidos em couro com costura azul, e acabamento em azul em volta do ar-condicionado.

A central multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto, chave inteligente, partida por botão e faróis com máscara negra completam o visual do modelo.

Assim como as demais versões, o Kicks UCL leva sob o capô o motor 1.6 de 114 cv e o câmbio automático CVT.

Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Divulgação Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Cris Oliveira/Divulgação/Nissan Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL Foto: Cris Oliveira/Divulgação/Nissan Nissan anuncia nova versão do Kicks UCL