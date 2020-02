Câmaras retornam do recesso de olho na eleição de outubro

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/02/2020 | 00:01



Câmaras do Grande ABC se preparam para voltar do recesso nesta semana, mas, apesar da retomada dos trabalhos legislativos, o foco dos será o pleito de outubro.

Pelo menos nove parlamentares se dizem pré-candidatos a prefeito. Em Santo André, a vereadora Bete Siraque (PT) disputará a sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB), que buscará o segundo mandato. Sargento Lobo (SD) também mira o Executivo. Em São Caetano, o oposicionista Cesar Oliva (PL) garante projeto ao Paço.

Parlamentares em Diadema, Marcos Michels (PSB) e Ricardo Yoshio (PSDB) tentarão alçar voos mais altos com o fim dos dois mandatos de Lauro Michels (PV). Presidente do Legislativo, Pretinho do Água Santa (DEM) tem nome cotado para ser vice no projeto governista. Em Mauá, a candidatura a prefeito do presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), então dada como certa, esfriou nos últimos meses. O parlamentar ainda negocia para ser vice na chapa do prefeito Atila Jacomussi (PSB) e cogita até ir à reeleição. Na raia da oposição, Marcelo Oliveira será o prefeiturável do PT ao Paço.

Em meio à indefinição sobre a candidatura a reeleição do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), Amigão D’Orto (PTC) fala em vir candidato ao Paço, mas mantém conversas com o ex-prefeito Clóvis Volpi (Patriota) para compor chapa como vice. Já em Rio Grande da Serra, o hoje oposicionista Claurício Bento (DEM) visa rivalizar com a atual vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), escolhida pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) para representar o governo nas urnas. Correndo por fora está o vereador Akira Auriani (PSB).

“De fato costuma ser uma ano mais tranquilo no que diz respeito a projetos. Mas acredito que será um ano produtivo”, frisou o presidente da Câmara de São Bernardo, Juarez Tudo Azul (PSDB). “Além do trabalho que cabe aos 21 vereadores, haverá ainda um processo eleitoral. Entretanto, tenho a certeza de que iremos trabalhar para enfrentar os desafios mesmo às portas do pleito”, assegurou Pretinho.