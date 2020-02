Ator de São Bernardo vive Jesus em musical

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



02/02/2020 | 07:00



“Quando me convidaram para o papel, fiquei assustado no começo. Imaginava a figura de Jesus como alguém maior, mais forte, com feição mais responsável. Eu sou do estilo mais menino. Mas a produção me mostrou que o Jesus do musical é um garoto comum e que faz a revolução na sociedade apenas com amor”, conta Guilherme Ramos Figueiredo, 22 anos, de São Bernardo.

Nascido e criado no bairro Assunção, o ator – que protagoniza o musical Godspell – A Cidade do Amor, em cartaz no Teatro Bibi Ferreira,– está feliz com a oportunidade de viver figura tão importante. “Era um sonho fazer este musical porque o autor (Stephen Schwartz) é um dos meus favoritos. A grande sacada da montagem é que ela consegue mexer com uma história que todo o mundo conhece, de forma diferente, mais lúdica. O amor ensinado nas parábolas da Bíblia é trabalhado na peça de forma não religiosa. Jesus é apenas um homem bondoso que espalha o amor.”

Jesus tem estilo mais roqueiro no musical, que usa elementos como o clown para mostrar os personagens. “O primeiro ato é mais engraçado, cômico. No segundo, a história fica mais intensa com a traição de Judas, a crucificação. Independentemente de como o público enxergar a peça, nós queremos transmitir que Jesus consegue modificar a todos ao redor e transformar a sociedade com o jeito gentil dele. O amor é, na verdade, a chave de tudo na peça e na vida.”

A plateia pode ver Guilherme – que tomou gosto pela arte quando assistia aos espetáculos apresentados no Teatro Elis Regina, em São Bernardo, e que depois conseguiu atuar na companhia que mais admirava na região, a dos Britos – vivendo Jesus Cristo no musical na Capital até o dia 8 de março. As sessões são às sextas (21h), aos sábados (20h30) e domingos (20h). Os ingressos custam R$ 30 e R$ 60 e podem ser comprados no site da Sympla.

A Mattel lançou Barbies com diferentes características: pela primeira vez incluiu em sua linha boneca com vitiligo, sem cabelo, negra com prótese dourada na perna e um Ken de cabelos longos

No Carnaval, o Tempo Zulai, em Cotia, traz para o Teatro Renault, em São Paulo, o musical ‘Prince Siddhartha – A Vida do Buda’; para a mestra Miao You a data foi escolhida dias antes da Folia para que as pessoas pudessem refletir e, assim, curtir o Carnaval de forma mais consciente

Se você se identifica com a imagem acima vai gostar de ver a peça ‘Pia Mater: Em Busca de Uma Maternidade Possível’, em cartaz no Sesc Consolação, na Capital

O chef Melchior Neto postou foto desejando força para Ana Maria Braga, que enfrenta câncer de pulmão; o andreense fechou parceria com a Swift: a cada 15 dias vai passar receitas: “A missão é ensinar comida de verdade.”

TEM MAIS...

Cada vez mais real

Parabéns à Mattel por criar bonecas representativas. Considero de extrema importância os pais terem opções de escolha no momento de comprar os brinquedos. Já passou da hora de a criança poder se identificar com o objeto que tanto gosta. Mas ainda falta muito para que o mercado de brinquedos chegue ao tipo de oferta ideal. Ainda é bem difícil encontrar. Mas iniciativas como a marca do Rio de Janeiro Era Uma Vez o Mundo, especializada em bonecas negras, é a pioneira. Que venham mais!

Campanha para pets

Várias prefeituras estão focadas em ajudar também cães, gatos e outros animais nos seus projetos. São inúmeras as campanhas de arrecadações para pets abandonados. Em Ribeirão Pires, começa amanhã a Doe Ração para Cães e Gatos, organizada pelo fundo social Até 3 de março, moradores e instituições poderão contribuir. “O que for arrecadado será para instituições pequenas que atuam no acolhimento e proteção de animais de rua”, disse a primeira-dama

Flávia Dotto.

Cinema especial

Hoje, às 11h, tem mais uma sessão azul no Grand Plaza Shopping, em Santo André. Trata-se de cinema adaptado para crianças com distúrbios sensoriais e também suas famílias. O filme, escolhido por meio de votação no site do projeto, foi a animação Um Espião Animal. Durante toda a exibição, o cinema ficará com som mais baixo, luz levemente acesa e toda a plateia poderá andar, falar, e cantar à vontade. A entrada é gratuita.

Assexualidade

Vários temas surgem nos programas populares, como o Big Brother Brasil. Um dos participantes da edição 2020, o psicólogo Victor Hugo, declarou ser assexual, ou seja, não tem desejo sexual e não sofre por isso. De acordo com o especialista Arnaldo Barbieri Filho, do Instituto de Estudos da Sexualidade, 7,7% das mulheres e 2,5% dos brasileiros se declaram assim. “Muitas pessoas não conhecem e não entendem as nomenclaturas.”