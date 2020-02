Sobre os abusos no ‘BBB 20’

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



01/02/2020 | 16:09



Repito: esta coluna mostra festas e acontecimentos bacanas, como a exposição do são-bernardense Sanches na edição de hoje, mas é impossível passar batido o comportamento do ginasta Petrix Barbosa e outros competidores do reality show Big Brother Brasil 20. O atleta, que foi o primeiro a denunciar abusos sofridos pelo ex-técnico Fernando Carvalho Lopes, em 2016, quando treinava aqui no Grande ABC, está exagerando com mulheres dentro da casa. Não dá para fingir que nada acontece. Foram alguns episódios já e, ainda que tivesse sido apenas um, ele deveria ter sido expulso do programa. Mesmo se desculpando – ele pediu para ‘não ser julgado’ – comportamentos como se esfregar sem permissão não devem ser tolerados, muito menos em rede nacional. O termo #petrixexpulso foi um dos tópicos mais comentados no Twitter. O atleta está no paredão de terça-feira e deve ser eliminado com alta rejeição.

João Guilherme conferiu exposição de Sanches, artista de São Bernardo; Também foram ao Garden Art Gallery, Junior Carmargo, Marcele Becker e Giulia Falzoni

Pe Lu e Nah Cardoso prestigiaram as obras criadas pelo são-bernardense para a mostra ‘Composições’

Sanches e Bruno van Enck em momento descontraído da inauguração da exposição, que tem o lettering e a arquitetura como pilares de sua fundação artística

A despojada Mari Moon se identificou com as peças do artista, que nasceu e cresceu no bairro Demarchi