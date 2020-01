Redação

Do Rota de Férias



30/01/2020 | 13:18



O Carnaval brasileiro é uma ótima oportunidade para quem deseja tirar uma folga e curtir algum destino do País. Entretanto, é necessário se organizar bem, já que as viagens nessa época podem sair mais caras do que o esperado. Para ajudar o viajante a conhecer novos destinos sem gastar muito, o KAYAK, ferramenta de planejamento de viagens, realizou uma pesquisa dos lugares mais baratos para visitar no Carnaval.

São Paulo (SP) lidera a lista de destinos acessíveis. Por aproximadamente R$ 1.118, os turistas conseguem reservar um hotel ou apartamento e comprar a passagem para essa cidade. Para reunir esses valores, o KAYAK pesquisou o preço médio das hospedagens e aéreo para viagens com o início em 22 de fevereiro e término no dia 26 do mesmo mês.

Lugares mais baratos para visitar no Carnaval

Confira na galeria a lista dos 10 destinos mais baratos para conhecer durante a festividade e quanto custa, em média, cada viagem.