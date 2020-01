Trump anuncia criação de força-tarefa para combater surto de coronavírus

30/01/2020 | 02:02



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite da quarta-feira, 29, a criação de uma força-tarefa para combater o surto de coronavírus, que se expande rapidamente pelo mundo, a partir da China. Segundo Trump, a equipe já vinha se reunindo desde a segunda-feira, 27.

A força-tarefa é liderada pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Alex Azar, e inclui o conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien, o secretário adjunto de Estado, Stephen Biegun, e o diretor do Conselho de Política Doméstica, Joseph Grogan, entre outros. O grupo também conta com especialistas em doenças infecciosas.

Mais cedo, Trump publicou no Twitter imagens de uma reunião de agências do governo sobre o coronavírus. O presidente disse que sua administração trabalha em parceria com a China.