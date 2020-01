Filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel estaria à espera do primeiro filho com Alexandre Pato

29/01/2020 | 10:11



Rebeca Abravanel pode estar grávida! Segundo o colunista Ricardo Feltrin, a apresentadora e filha de Silvio Santos estaria à espera do primeiro filho com Alexandre Pato. Os rumores surgiram há cerca de duas semanas nos bastidores do SBT. Por enquanto, nada foi confirmado e a gestação estaria em sua fase inicial, o que fez o colunista garantir que são apenas especulações no momento.

A grande expectativa nos corredores do SBT não estariam apenas ligadas à nova fase especial da vida da apresentadora. A publicação informou que a filha número cinco de Silvio está cotada para fazer ao menos um piloto do programa Porta da Esperança. Também há planos para que Rebeca comande novas atrações até 2021, no entanto, nada há de concreto por enquanto, já que fontes afirmaram ao jornalista que Silvio não abriria mão de apresentar a volta do quadro.

Rebeca deverá voltar a trabalhar no dia 17 de fevereiro, quando começa a gravar o Roda Roda Jequiti. Silvio só irá retornar ao trabalho na quinzena seguinte.