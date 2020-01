Após críticas de Luisa Mell, Grazi Massafera apaga fotos com leões na África do Sul

28/01/2020 | 17:11



Grazi Massafera e Caio Castro encantaram a web ao posarem com filhotes de leão durante viagem para a África do Sul. Nem todos, no entanto, curtiram a publicação. Luisa Mell usou seu Instagram para repudiar o passeio do casal e, de quebra, criticar os famosos que elogiaram o post.

Luisa publicou uma montagem no Instagram contendo uma notícia de um parque sul-africano que separa os filhotes de suas mães para deixá-los serem fotografados por turistas, e escreveu na legenda:

O casal do momento Grazi Massafera e Caio Castro postou fotos de suas férias abraçados com filhotes de animais selvagens. Logo o público e outros artistas curtiram, comentaram que querem ir fazer o mesmo! Para meu desespero e de qualquer pessoa que realmente respeita os animais! Certamente Grazi e Caio não fazem ideia do horror que estão financiando e promovendo! Os filhotes são tirados de suas mães para turistas fazerem selfies! Para serem usados como brinquedos!

Ela continuou, publicando um texto de outra ativista, que explica o motivo das interações entre animais silvestres e seres humanos não ser benéfica para a preservação ambiental:

Vocês sabem que voltei da África há uma semana. Fui convidada exatamente por quem combate estas atrocidades! Pedi para Lara, ativista e responsável pelo projeto que tenta impedir absurdos como este que me ajudasse a explicar para vocês: A interação humana com animais selvagens não faz nada pela conservação. Os filhotes são retirados de suas mães para estimular uma reprodução mais rápida, além de estressante para o filhote, também é um grande sofrimento para a mãe. Os visitantes pagam para acariciar os animais e não consideram a situação do animal e o que acontecerá quando ele crescer. Os pequenos animais silvestres são excessivamente tocados e manipulados pelas pessoas, isso não apenas é antinatural e angustiante para um animal selvagem, mas também os expõe a zoonoses. Não há lugar na natureza para carnívoros mansos, pois eles não podem ser libertados novamente porque perderam o medo pelos seres humanos. Assim, eles estão condenados a viver em uma gaiola, onde são explorados ainda mais e frequentemente como um troféu de caça. Grazi, eu sempre gostei de você. Por favor repense. Use sua enorme beleza, carisma e talento para combater atrocidades como esta. Não para promovê-la!

Nos comentários, Anitta, que é grande amiga de Luisa e também tem se posicionado a favor dos animais recentemente, concordou com a ativista:

Quando eu vi pensei nisso na hora, amiga. Eles não devem saber. Eu mesma antes de te conhecer fui em um lugar assim achando que os bichinhos estavam super felizes e calminhos, lembra? Depois que você me explicou fui lá pesquisar e descobri as coisas horríveis escondidas por trás. Tomara que eles vejam seu post. Te amo.

Luisa também foi até a postagem original feita por Grazi e comentou, criticando principalmente os famosos que elogiaram o post - dentre eles, nomes como Thaila Ayala e Ingrid Guimarães:

Lamentável! Ainda cheio de famosos que dizem apoiar a causa animal aplaudindo... isto é abuso!

Eita! Depois do post de Luisa, Grazi passou a receber diversas críticas na foto, e acabou deletando o registro. Já Caio permanece com os cliques na rede social. E você, o que acha?