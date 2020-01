27/01/2020 | 19:10



Um fã de Caio Castro e Grazi Massafera fez um flagra de mais um encontro do casal. Apesar de não assumirem publicamente a relação, os atores foram flagrados aos beijos na entrada de um aeroporto.

Segundo o fã, que enviou as imagens para o programa Fofocalizando, Caio estava deixando Grazi no local e os pombinhos deram um beijinho no momento da despedida, como qualquer casal apaixonado.

Para provar que não estava mesmo pensando em ser discreto, Caio ainda foi com uma Ferrari vermelha até o aeroporto.