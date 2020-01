Criança tem direito de brincar

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 23:31



No Brasil, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece o brincar e o divertir-se como aspectos fundamentais do direito à liberdade. E assim deve ser mesmo. Por mais responsabilidades que os pequenos têm no dia a dia, é necessário que lhes reservem tempo para não pensar em nada além de se divertir. Estudo realizado na Irlanda do Norte afirma que brincar na infância traz grandes benefícios para a saúde na vida adulta. Hoje, por conta da internet, as brincadeiras ganharam novos horizontes e a criatividade, asas. Muito comum ver a criançada com um celular imitando os youtubers ou influencers. Acho bacana. Estimula a desinibição, aspecto importante para o futuro. Independentemente do que a criança faça na sua rotina, tem que ser algo leve, gostoso e, principalmente, que seja uma grande brincadeira.

Rubia e Duda Orosco estão brincando de modelar; o pai, Junior Orosco (PDT) – ex-secretário de Obras de Mauá – disse que sente muito orgulho das meninas. “Elas estão superfelizes com as fotos. Adoram YouTube, maquiagem, gravam vídeos. Elas se divertem muito.”

Registro da solenidade de posse da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Diadema

Empresário Michael Lopes D’Ávila vai conduzir o 1º Encontro de Negócios para Empreendedores hoje no Hotel Plaza Mayor, em Santo André; começa às 19h, com entrada grátis

Passeio pela Serra

A partir de fevereiro, quem quiser fazer o passeio da Estrada Caminho do Mar, ou Estrada Velha de Santos, de forma autoguiada vai poder. O trajeto possui cerca de nove quilômetros de distância. A entrada custa R$ 32 e não tem local para alimentação. A visita precisa ser agendada, no mínimo, dez dias antes, pelo telefone 2997-5000.

Jovem com voz

Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Municipal da Juventude, de Santo André. A escolha acontece em 11 de março. Pode se candidatar qualquer participante de movimentos da juventude do município e jovens empreendedores. A inscrição deve ser feita na Secretaria de Cidadania e Assistência Social da cidade, no Paço Municipal.

Atrações para crianças

Os shoppings não sabem o que fazem para atrair a garotada e, por consequência, os pais para as compras. O ParkShopping São Caetano apostou no tema sorvete; o São Bernardo Plaza, em enorme safári; e o Shopping ABC, em Santo André, na mania dos YouTuber, com o tema Luccas Neto. A ação foi desenvolvida pela 2a1 Cenografia.