‘No Não Longe’começa quarta no Teatro Sérgio Cardoso

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 23:50



O espetáculo No Não Longe, da Crua Companhia, faz temporada no porão do Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153) quarta a 20 de fevereiro, todas quartas e quintas, às 19h. O texto e a direção são de Alexandre Leal.

No palco será contada a história do coronel homem e o coronel bicho, ambos interpretados por Natália Moço, que narram, vivenciam e questionam as memórias da paixão de um coronel por uma menina com cheiro de pitanga, uma história que se transforma em tragédia e fuga para o “matofechadodesimesmo”.

“O espaço cênico foge do tradicional teatro – palco e plateia. É escuro, sombrio, claustrofóbico. O público deve sentir-se dentro da própria personagem; dentro deles mesmos. Um grande labirinto", conta o diretor. Os ingressos custam R$ 30 (R$ 15 meia-entrada).