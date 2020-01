Série especial da Honda CB250F Twister é lançada a partir de R$ 14.945

Leo Alves

Do Garagem360



23/01/2020 | 12:18



A Honda CB250F Twister SE foi lançada no Brasil. Com grafismos e cor exclusiva, a Special Edition está disponível por R$ 14.945 (com freios CBS) e R$ 15.945 (com freios ABS). Esses preços são válidos para o estado de São Paulo e não inclui o valor do frete.

Série especial Honda CB250F Twister

A carenagem pode ser pintada apenas com a cor Azul Perolizado, combinada com as rodas em laranja. Painel black-out com computador de bordo e a lanterna traseira em LED, assim como os piscas, complementam o visual da moto.

Abaixo do assento, o conjunto mecânico é o mesmo das demais versões. O propulsor de 249,5 cm³ gera até 22,6 cv de potência e tem 2,28 kgfm de torque máximo. Já o câmbio tem seis marchas.

O modelo conta com garantia de três anos sem limite de quilometragem, além de mais sete trocas de óleo gratuitas.

Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil Foto: Divulgação Honda Twister ganha série especial no Brasil