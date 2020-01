5 motivos para aproveitar o Carnaval na Ilha da Madeira

Redação

Em 2020, o Carnaval na Ilha da Madeira, em Portugal, acontece entre 19 de fevereiro e 1º de março. A festa é um dos eventos mais animados da região e reúne, todos os anos, muitos turistas que desembarcam no destino para aproveitar as celebrações que misturam as tradicionais máscaras e fantasias com as influências carnavalescas de todo o mundo, incluindo o samba do Brasil.

Carnaval na Ilha da Madeira

Uma das celebrações que inspirou o Carnaval do Brasil

É muito provável que emigrantes madeirenses que chegaram em terras tupiniquins no século 16 tenham contribuído com suas tradições e costumes para o Carnaval brasileiro, uma das maiores festas culturais do mundo e que foi criada durante o período de colonização.

Um tema diferente para cada dia

Com uma agenda completa de atrações em Funchal, capital da Ilha da Madeira, cada dia possui um tema diferente. No primeiro sábado, (22/2), a principal atração do Carnaval da Madeira é o desfile de carros alegóricos, que reúne milhares de foliões na Avenida do Mar e nas Comunidades Madeirenses. Entre veículos multicoloridos, passistas e bailarinos fantasiados fazem coreografias e dançam ritmos contagiantes.

Na segunda-feira (24/2) celebra-se a “Noite dos Hippies”, que convida os participantes a se fantasiarem com roupas e máscaras alusivas ao tema. Já na terça-feira (25/2) o Cortejo Trapalhão toma conta das principais ruas e, semelhantes aos bloquinhos brasileiros, é aberto para qualquer participante.

Não é só para adultos

A comemoração também inclui a criançada na programação. Na primeira sexta-feira (21/2), acontece o desfile das crianças, provenientes de diferentes escolas do Funchal. Os pequenos foliões utilizam máscaras confeccionadas por eles mesmos, além de fantasias de vários tipos, que resultam em um cortejo.

É um evento gratuito

Todos os desfiles de rua da programação do Carnaval são abertos ao público e convidam visitantes e locais a desfrutarem de uma festa multicolorida e se divertirem.

Ilha da Madeira, em Portugal

