Paloma Duarte explica reação das filhas quando descobriram que ela já posou nua: - Tive que ter paciência

22/01/2020 | 11:11



Paloma Duarte marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes na última terça-feira, dia 21, e em conversa sobre filhos com a apresentadora, a atriz explicou que nunca rolou ciúmes com seus filhos, mas sim, que já houve uma tensão pelo fato de ela já ter posado nua para a revista Playboy, em 1996, quando tinha apenas 18 anos idade:

- Ciúme não, mas eu já tive uma reação de moralismo, quando elas crianças - não eram bebês - elas descobriram que eu fiz foto nua. Teve uma reação em casa que, assim, eu tive que ter paciência e explicar. Mas o meu pequenininho ele já está começando a falar comigo grosso! Esquisito, né? Ele fala comigo grosso, já uma chamada na chincha com três anos. Eu falei: gente, o que ele vai fazer com 12?, brincou.

Paloma é mãe de Maria Luiza Lui, de 25 anos de idade, da relação com Renato Lui, Ana Clara Winter, de 22 anos da relação com Marcos Winter, e Antônio, de três anos de idade, fruto do casamento com Bruno Ferrari.