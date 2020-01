Bruno Daniel deve receber liga de rúgbi nesta temporada

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/01/2020 | 00:01



Casa do Santo André, o Bruno Daniel também deve passar a receber partidas de rúgbi a partir desta temporada. A novidade foi anunciada ontem, em visita do prefeito Paulo Serra (PSDB) ao estádio para conferir o resultado das obras de modernização realizadas no local. A ideia da Prefeitura é utilizar mais vezes a praça esportiva, que neste ano só está reservada para os seis jogos que o Ramalhão fará como mandante no Campeonato Paulista.



“Queremos trazer mais atividades para o Bruno Daniel, não só o futebol. Estamos com o pessoal do rúgbi que veio conhecer o espaço e existe a ideia de trazer uma liga para cá”, assumiu Paulo Serra, que destacou a parceria que mantém com o Ramalhão. “Eles (clube) estão nos ajudando muito, entenderam essa necessidade de o estádio receber outras atividades para justificar os investimentos com recursos públicos que estão sendo feitos, mas hoje a parceria é excelente e torcemos para o Santo André ser campeão paulista”, acrescentou.



Presidente da Confederação Brasileira de Rúgbi, Eduardo Mufarej esteve no Bruno Daniel e vê o estádio com bons olhos. “A Confederação Brasileira está fazendo parte de projeto de viabilização da primeira liga profissional da região sul-americana, ou seja, não é torneio somente do Brasil, vêm equipes do Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina. Estamos procurando cidade na Grande São Paulo que tenha condições de receber essas equipes para realizar os jogos internacionais. Nossa ideia é ter estádio próximo para 10 mil pessoas. Serão quatro partidas às sextas-feiras”, explicou o dirigente. “Ficamos muito felizes com o que vimos em Santo André, estão superbem posicionados, queremos fazer o rúgbi crescer de forma sustentável e a forma de fazer isso é procurar cidades que tenham disposição para se entrosar com novas modalidades”, acrescentou.



Por enquanto as tratativas estão em fases iniciais, mas a liga deve acontecer entre março e abril. Como a primeira fase do Paulista termina dia 1º de abril, é possível que o Santo André tenha de dividir o espaço com as equipes de rúgbi.