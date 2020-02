Direção segura: 9 dicas para se proteger das chuvas intensas

Da Redação

As tradicionais chuvas de verão pegam muitos motoristas de surpresa e acabam causando dificuldades durante a condução do veículo. Baixa visibilidade, pista escorregadia, buracos ocultos e, principalmente, pontos de alagamento ou enchentes são alguns desses contratempos.

Como as consequências são sérias, é preciso máxima atenção. “Nessas situações é válido seguir alguns procedimentos que podem evitar acidentes e danos ao veículo”, diz Claudio Cardoso, gerente dos Centros Automotivos Porto Seguro.

Segundo Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto, “em caso de enchente é fundamental que o motorista, primeiro, garanta sua integridade física e, em seguida, acione ajuda”.

O Porto Seguro Auto e o Garagem 360 listaram nove dicas importantes para quem dirige e pode enfrentar ocasiões típicas do período chuvoso.

9 dicas para se proteger durante o período de chuvas

1 – Durante a chuva, acenda o farol baixo. Além de melhorar a visão, os veículos ao redor também podem se beneficiar das luzes do seu carro;

2 – Fique atento aos limpadores de para-brisas. Eles devem estar em perfeito estado. Riscos de borracha no vidro e o som emitido pela peça são indícios de que está na hora de trocá-lo;

3 – Para desembaçar os vidros e melhorar a visibilidade, ligue o ventilador interno, o desembaçador ou o ar-condicionado;

4 – A manutenção dos freios deve estar em dia. Isso inclui discos, pastilhas de freio e outros itens em boas condições. Por isso, atente a ruídos ou dificuldade ao frear, pois são indícios da necessidade de manutenção;

5 – Nunca ligue o pisca-alerta quando estiver em movimento. Essa atitude pode passar a impressão de que o seu veículo está parado, causando confusão no trânsito e até possíveis colisões;

6 – Em casos de enchente, se o motor morrer, jamais dê a partida. Mantenha-o desligado e acione o socorro para que possa remover o veículo a um centro automotivo;

7 – Evite entrar com o veículo em um ponto de alagamento. Caso não seja possível driblar a situação, o ideal é que o volume de água no local não passe da metade da altura da roda do carro;

8 – Se a enchente começar a atingir a roda do automóvel a ponto de estar acima da metade, abandone-o imediatamente e busque um lugar seguro para ficar. Lembre-se: garantir a sua integridade física é mais importante do que poupar um bem material;

9 – Após o enfrentamento de uma enchente, procure fazer um check-up do veículo o mais rápido possível. Além corrigir possíveis danos no carro, a medida ajuda a certificar a segurança do condutor.

