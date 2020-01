Fernando Rubinelli anuncia ida ao PTB

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



21/01/2020 | 00:01



Vereador em primeiro mandato em Mauá, o hoje oposicionista Fernando Rubinelli (PDT) anunciou ontem que vai migrar para o PTB para disputar a reeleição no pleito deste ano.

Para evitar perder o mandato por infidelidade partidária, o parlamentar aguardará a chamada janela partidária, período em que parlamentares poderão trocar de partido, sem o risco de perderem seus mandatos, visando a eleição de outubro. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) agendou esse período para 5 de março a 3 de abril.

A ida do parlamentar ao PTB também vai ao encontro do projeto do pai, o ex-vereador e ex-deputado federal Wagner Rubinelli. O ex-parlamentar afirmou que será candidato a prefeito pela legenda petebista. “Acabo de tomar um café com o deputado (estadual) Campos Machado (presidente do partido no Estado) e estou indo para o PTB na janela partidária para apoiar o Wagner Rubinelli, que será candidato a prefeito. O PTB já tem uma chapa montada, então estou feliz com a futura nova casa. A expectativa partidária é de fazer de três a quatro vereadores com votação de aproximadamente 1.500 votos, então também é um partido competitivo no ponto de vista eleitoral”, publicou Fernando Rubinelli, nas redes sociais.

Nas últimas eleições municipais, em 2016, o PTB foi governista. O partido ocupou a vaga de vice na chapa encabeçada pelo então prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje no Pros). Além de Donisete perder a reeleição para o hoje prefeito Atila Jacomussi (PSB), no segundo turno, o PTB também se coligou com o PT na disputa a vereança, e elegeu apenas um representante: Ricardinho da Enfermagem.