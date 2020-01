Do Diário do Grande ABC



20/01/2020



O Flamengo oficializou nesta segunda-feira (20) a venda do meia-atacante Reinier, 18 anos, para o Real Madrid (Espanha). A negociação vinha sendo conversada desde o fim do ano passado e foi acertada em valor de cerca de 30 milhões de Euros (aproximadamente R$ 137 milhões).

O time carioca ficará com 80% do pagamento realizado pelos europeus, com os 20% restantes sendo divididos entre o jogador e seu empresário. O contrato com o novo clube vai até junho de 2026. Inicialmente, ele irá fazer parte do elenco do Real Madrid Castilla, a equipe B dos espanhóis, para tempo de adaptação.

Reinier demonstrou talento desde seus primeiros anos nas categorias de base, seja atuando pelo Flamengo ou pela Seleção Brasileira. Ele foi puxado para o time principal do Rubro Negro carioca em 2019, tendo conquistado em sua temporada de estreia como profissional o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Atualmente, o atleta está com a Seleção Brasileira sub-23, que disputa o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, atualmente disputado na Colômbia. Ele se apresenta na Espanha após a competição, cuja final ocorre em 9 de fevereiro.