Regina Duarte diz que ficará 'olho no olho' com Bolsonaro

20/01/2020 | 14:25



A atriz Regina Duarte, convidada pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir a Secretaria da Cultura, enviou no início da tare desta segunda-feira, 20, mensagem em uma rede social confirmando que foi chamada a conversar "olho no olho" hoje, feriado de São Sebastião, com o político no Rio de Janeiro.

Sem antecipar se vai aceitar ou não o convite, feito após a demissão, na semana passada, do ex-secretário e dramaturgo Roberto Alvim, que usou trechos de um discurso do nazista Joseph Goebbels, a atriz usou expressões de agradecimento e afirmou que de tudo quer "tirar uma lição, um aprendizado. "E Vambora!", exclamou ao final da mensagem.

Bolsonaro cumpre agenda nesta segunda no Rio de Janeiro. Mais cedo esteve com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e depois almoçou no 1º Distrito Naval, no Centro do Rio. Após o almoço o presidente seguiu para a Base Aérea, do Aeroporto Santos Dumont, onde vai se encontrar com a atriz.

Segue abaixo a mensagem na íntegra:

"Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio pra uma conversa 'olho no olho' do nosso Presidente da República. Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido - e quero continuar sendo - GRATA à VIDA por tudo que ela me apresenta. De tudo quero tirar uma lição, um aprendizado. E vambora! Com muito amor no coração!"